¿Netflix se está volviendo demasiado poderoso? ¿Será Spielberg nuestro salvador?

Esta es la parte en la que me siento obligada a decir que, como millones de personas en todo el mundo, me encanta Netflix. Me gusta mucho su contenido original. Me encanta cuando programas fabulosos pero poco vistos son salvados por "Netflix". Me encanta cómo nos ha traído el mundo y todos sus subtítulos y cómo ha puesto en marcha una industria de streaming que hace que tantas cosas estén disponibles para mí exactamente cuando las quiero. (Extrañamente, no pude encontrar "Room 666" en ningún servicio de streaming). Tengo la aplicación de Netflix en mi teléfono y compré un iPad nuevo para poder utilizar la nueva función de descarga.