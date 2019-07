¿Por qué la canción "American Tune" de Paul Simon es el himno de nuestra problemática nación?

Las canciones han destilado durante mucho tiempo la experiencia americana. Justos y gente que busca, inspiradores y condenadores, han jugado a través de la Guerra Revolucionaria y el movimiento de derechos civiles. Dan voz a la conciencia y poder a los que están en los límites. Muchos, incluyendo "This Land Is Your Land" de Woody Guthrie, "Born in the US" de Bruce Springsteen y "Fight the Power" de Public Enemy, han mostrado a los estadounidenses lo que es inherentemente suyo y lo que se puede tomar injustamente. Son recordatorios viscerales de nuestra historia.