Rotten Tomatoes planea frenar el abuso de los usuarios en línea

En 2017, los usuarios maliciosos bombardearon a Rotten Tomatoes e IMDB con reacciones negativas anticipadas hacia la película "Star Wars: The Last Jedi", quitándole de esta manera la oportunidad de tomar una dirección más inclusiva. La mentalidad racista y sexista de los fans llevó a la estrella de "Last Jedi", Kelly Marie Tran, quien es asiático-americana, a abandonar Instagram. La nueva adaptación de "Ghostbusters" de 2016 interpretada por mujeres también fue rechazada por los usuarios del sitio.