¿“Cancel Culture”? Sarah Silverman lo llama “Justicia porno” y algo “Realmente aterrador”

Sarah Silverman piensa que la “Cancel Culture” debería ser eliminada, en la mayoría de los casos.

Ya sabes, cancel culture: Se comete un error, o se revela, o se imagina, y la reacción en línea es que la persona o entidad involucrada sea exiliada para siempre. Actualmente está afectando a Equinox y SoulCycle, y al New York Times. Ha sido dirigida a Taylor Swift, al youtuber Logan Paul e incluso al difunto John Wayne.

Durante un episodio de “The Bill Simmons Podcast” la semana pasada, Silverman criticó el movimiento por esencialmente borrar a las personas por sus errores del pasado, incluso si los equivocados han reconocido sus errores desde entonces. La comediante también habló de algunos de sus momentos más lamentables, como actuar con la cara pintada de negro en un episodio de su programa que trataba sobre la raza, por lo que espera que el público pueda perdonarla.

“Da mucho miedo”, dijo Silverman sobre la tendencia de cancelación. “Yo lo llamo ‘justicia porno’, donde es como, si no estás de acuerdo, si dices algo incorrecto, si tuviste un tweet una vez... Todo el mundo está tirando la primera piedra. Es tan extraño, y es una perversión”.

Pero no todos merecen una segunda oportunidad, en opinión de Silverman. Después de todo, no ha tenido ningún problema en subirse al tren de la cancelación de figuras públicas controvertidas como el presidente Trump y el juez asociado de la Corte Suprema Brett Kavanaugh. Para la cómica, la cultura de cancelación funciona “caso por caso”.

“Mientras trazo líneas en la arena, y deseo que otras personas de la izquierda también lo hagan, tienes que preguntarte a ti mismo, ‘¿Quiero que esta persona cambie, o secretamente quiero que se quede con lo que considero que está mal, para que yo pueda señalar… que estoy en lo correcto?’” dijo. “Hay tanto por lo que estar realmente indignados, pero hay que decir: ‘¿La acción que estoy tomando aquí está creando cambios o creando más divisiones?”.

Silverman también señaló que su cabeza ha estado en el bloqueo de cancelación antes, en particular por su decisión de usar la cara pintada de negro en un episodio de “The Sarah Silverman Program”, que, dijo, le ha costado trabajo en la industria a pesar de sus intentos de abordar y disculparse por ello.

“No estoy diciendo, ‘No me hagas responsable’”, dijo. “Me hice responsable. No puedo borrar lo que hice, puedo cambiar y hacer lo que pueda para arreglarlo por el resto de mi vida”.

Los comediantes tienden a encontrarse en el centro de un movimiento de cancelación cuando los usuarios de los medios sociales redescubren fragmentos o comentarios que han envejecido mal, más notablemente los comentarios homofóbicos de Kevin Hart sobre su hijo y la sexualidad. Silverman puede identificarse.

“Siempre he dicho que si miro atrás a mi material viejo y no me estremezco, algo anda mal”, dijo. “Si te expones, no va a ser atemporal, simplemente no lo es”.

