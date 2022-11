Rapero Takeoff muere baleado en Houston

Takeoff, miembro del trío de rap Migos, murió baleado el martes por la madrugada afuera de una bolera en Houston, confirmó su representante. Tenía 28 años.

Takeoff —cuyo nombre era Kirsnick Khari Ball— era parte de Migos junto con Quavo y Offset. Un representante del grupo que no estaba autorizado a hablar públicamente la confirmó la muerte a The Associated Press.

La policía respondió poco después de las 2:30 a.m. a reportes de un tiroteo en el 810 Billiards & Bowling, donde decenas de personas se habían congregado en un balcón afuera de la bolera, que está en el tercer piso, dijeron las autoridades. Los agentes encontraron a un hombre muerto cuando llegaron a la escena.

El personal de seguridad en el área escuchó los disparos, pero no vieron quién los hizo, dijo un portavoz policial. Otras dos personas resultaron heridas y se encuentran hospitalizadas.

No se anunciaron arrestos.

El trío de rap nominado al Grammy tuvo cuatro canciones entre las 10 primeras en la lista de Billboard, incluyendo “Bad and Boujee”, que fue número 1 por varias semanas. El grupo tubo tres álbumes: “Culture”, “Culture II” y “Culture III”, con los dos primeros alcanzando el número 1 en la lista de 200 de Billboard.

En 2018, ganaron un ASCAP Vanguard Award por su éxito en streaming con canciones como “Motorsport (con Cardi B y Nicki Minaj),” “Stir Fry,” y “Walk It Talk It.”

En la pantalla, interpretaron versiones de sí mismos en un episodio del programa televisivo “Atlanta”.

Takeoff y Quavo lanzaron un álbum el mes pasado, “Only Built for Infinity Links”.

Juan A. Lozano en Houston y Jill Bleed en Little Rock, Arkansas, contribuyeron a esta historia.