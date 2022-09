El triunfo de Sonia Ortega tiene alas

Hasta hace un par de décadas teclear en un buscador de internet las palabras: mujer, piloto, Panamá, COPA, no generaba ningún resultado. Pero Sonia Ortega, cambió esa historia.

Ortega se convirtió en la primera mujer piloto de Panamá y la primera capitana de aviación que tuvo ese país centroamericano. Es una profesión que ahora divide con su trabajo de madre y maestra de su hija Grey Herrera, quien actualmente estudia para piloto, siguiendo los pasos de su madre.

Pero la historia tiene cola, o mejor dicho alas. A la edad de 15 años Sonia supo que quería ser piloto. La idea cruzó su cabeza tras ver un espectáculo aéreo en la feria de Azuero, una celebración que tiene como sede el poblado de Los Santos en Panamá desde 1944 y que atrae a cientos visitantes de todo el país.

“El creer en uno mismo te da fuerza y te da un norte en tu vida para lograr tus metas para lograr tus sueños y eso es primordial en la vida de toda mujer”. — Sonia Ortega, piloto de aviación

Observar los aviones realizando piruetas entre las nubes despertó en Sonia la curiosidad por conocer el funcionamiento interno de las aeronaves y ahí descubrió una pasión que con los años se convertiría en una puerta de entrada para futuras generaciones de mujeres pilotos.

“En mi tiempo los hombres no querían mujeres en las cabinas, solamente querían ser ellos. Nunca pensé que esta era una profesión de hombres. Simplemente yo quería ser piloto y esa era mi meta. A pesar de mi timidez pude romper esos paradigmas”.

Era el año de 1992 cuando Ortega dio sus primeros tumbos en la aviación.

“Inicié mi carrera en Copa Airlines. Me dieron la oportunidad de entrar como primer oficial el 17 de abril de1998. Fue mi primer vuelo como capitana”.

De esa época no solo recuerda la satisfacción de ese primer vuelo sino, también los tragos amargos que tuvo que pasar. “Me dolia cuando escuchaba a otros compañeros decir en los pasillos ‘alli va la loca que quiere volar’, los oía y simplemente seguía mi camino”, recuerda Ortega mientras esboza una sonrisa.

Pero nada de eso la desalentó

En el camino aprendió que el éxito solo depende de ti. “El creer en uno mismo te da fuerza y te da una dirección en tu vida para lograr tus metas para lograr tus sueños y eso es primordial en la vida de toda mujer”.

Según datos de COPA actualmente el 10 por ciento de la plantilla de pilotos de esa empresa son mujeres, una de las cifras más altas de la industria.



La relevancia del trabajo de las mujeres en COPA ha sido fundamental antes y después de la pandemia. El turismo que arribaba por vía aérea –de la cual COPA representó el 80 por ciento- aportaba un 15 por ciento del Producto Interno Bruto del istmo y miles de usuarios cada año son latinos que provienen de Estados Unidos.

Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de la aerolínea, señaló: “Nuestra historia representa el compromiso y los logros, pero, sobre todo, el gran esfuerzo de nuestra gente por superar todos los retos que hemos encontrado en el camino”.

Sin embargo, a raíz de la pandemia cientos de vuelos fueron cancelados, una época negra en la que la conectividad entre países hacia Panamá perdió fuerza.

“La pandemia nos dejó muchos retos, empezando por recuperarnos financieramente, y nuestras proyecciones a futuro es seguir fortaleciendo a Panamá como el principal centro de conexiones en la región. En lo que va de año se ha logrado recuperar un 90 por ciento de los asientos que se ofrecían antes de la pandemia”, dijo.

Heilbron espera alcanzar para finales de año los números de pasajeros que tenían en 2019. Los actuales indicadores señalan que se avanza y ya han consolidado 75 rutas a 32 países de las 80 que existían antes de la COVID-19 y están abriendo cinco nuevas rutas donde se contempla que las mujeres también estén a cargo.

A través de “Alas” la escuela de pilotos de COPA donde Sonia ahora es entrenadora, la piloto espera que la presencia de la mujer en la industria de la aviación se consolide.

“He perdido la cuenta de cuántas veces he levantado y aterrizado aeronaves, pero mi sueño es que otras mujeres también lo hagan”. Por eso capacita a las nuevas generaciones de capitanes. “Lo que más deseo es que las mujeres emprendan en todo lo que quieren, sin miedo. Ese sería mi mayor sueño y ver a mi hija realizada como profesional”.

Además de empoderar a las mujeres, para Sonia una de sus mayores satisfacciones es conectar familias y ser pieza clave en el traslado de pasajeros al país, sobre todo familias que viajan para reunirse con sus seres queridos en lugares remotos de Latinoamérica.

Bolívar Domínguez, vicejefe de Operaciones de Copa Airlines indica que una de las principales metas de la empresa es abrir nuevas rutas porque aún hay muchas ciudades que no tienen buena conectividad entre los países del continente americano, incluyendo Estados Unidos.

“El mercado latino es muy importante para nosotros, queremos ser el centro de conexión más importante, queremos llegar a ciudades a lo largo de Latinoamérica que no tienen otra forma de conectarse ni con Estados Unidos ni con el resto del continente. Es una de las razones por las que volamos a tantas supuestamente pequeñas ciudades a lo largo de América”.

Sonia se siente orgullosa de ser parte de esas cifras y proyectos de crecimiento que enriquecen a su país.

Durante la celebración de los 75 años de COPA en agosto pasado, sus compañeros la ovacionaron de pie y muchos hicieron fila para tomarse fotos a su lado.

Cuando apareció sobre el escenario, no se puede dejar de verla. Uniforme impecable, pelo liso y negro. Se mueve firme y certera como un compás, pero su sonrisa fácil en sus labios rojos rompe con el estereotipo serio y estirado de los pilotos hombres.

“Me gustaría que todas las mujeres, no solamente en la aviación sino en el mundo entero y en todas las carreras, creyeran primero en ellas mismas, creyeran que son capaces de lograr todo lo que se proponen porque las cosas empiezan por uno mismo”.

Sonia habla con soltura, sus palabras se centran en el futuro de la aerolínea, pero deja claro que el éxito está ligado a las oportunidades que se abran para las mujeres en la industria de la aviación.

“En mis inicios, cuando no se creía en la mujer, pensaban que no éramos capaces de volar un avión, pensaban que nosotras solo íbamos a pasear. Con el paso del tiempo, con cada oportunidad que se me fue dando, desde la más pequeña hasta la más grande, demostré que no era así y con mucha perseverancia logré romper esas ideas”.

Los empleados la escuchan atentos. Ha luchado 30 años para ganarse a pulso estar en ese escenario y que ahora su nombre se reconozca en los hangares y pasillos de la empresa, y que su reputación, como los aviones que pilotea, cruce fronteras, es su mayor orgullo.

No es poco lo que ha conseguido. Ahora basta teclear las palabras piloto, Panamá, mujer en cualquier buscador de Internet, para que el resultado sea Sonia Ortega.