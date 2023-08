Guatemala: partido de presidente electo pide anular la suspensión de su personalidad jurídica

Arévalo resultó ganador de la presidencia en la segunda vuelta del 20 de agosto en la que se enfrentó a la ex primera dama Sandra Torres del partido Unidad Nacional de la Esperanza. Torres aún no ha aceptado la derrota y su partido denunció que hubo un fraude electoral por supuestas anomalías en el proceso.

Andrea Reyes, abogada del partido, dijo a periodistas que Muñoz mintió. “En la resolución aducen que el proceso electoral ya había terminado y no es cierto, finaliza hasta el 31 de octubre”, dijo. Agregó que la resolución emitida por el juez Fredy Orellana para suspender al partido no está firme pues ha sido cuestionada ante los tribunales por el partido.

