Tribunal Supremo de Venezuela suspende las primarias de la oposición, incluido su resultado

(Ariana Cubillos / Associated Press)

Show more sharing options

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela suspendió el lunes todo el proceso electoral primario de la oposición, incluido su resultado, en el último desafío del gobierno de Nicolás Maduro a sus adversarios antes de las elecciones presidenciales de 2024.

El tribunal dictaminó que la contienda de la oposición del 22 de octubre puede violar la ley. No quedó claro de inmediato si la suspensión resultaría efectivamente en la anulación de la votación.

El fallo se produjo cinco días después de que la Fiscalía General abrió una investigación a los organizadores de las primarias por los presuntos delitos de usurpación de funciones electorales, asociación para delinquir y legitimación de capitales.

Anuncio

The Associated Press no pudo solicitar de inmediato una aclaración al jefe de la Comisión Nacional de Primarias cuando ingresó a la oficina del fiscal general minutos después de que se emitiera el fallo. La comisión es un organismo independiente que se formó para organizar las primarias de la oposición.

Maduro y sus aliados han ridiculizado y minimizado las primarias durante todo el año, pero intensificaron sus ataques después de que las elecciones excedieron las expectativas de participación. Más de 2,4 millones de venezolanos en el país y en el extranjero votaron, incluso en áreas que alguna vez fueron consideradas bastiones del partido gobernante.

El tribunal ordenó a los organizadores entregar todas las papeletas, actas de escrutinio y otros documentos bajo el argumento de que la contienda independiente puede violar la ley.

En un intento de arrojar un manto de dudas sobre las primarias, su legalidad y el alto nivel de participación, los aliados de Maduro catalogan de “farsa” las primarias y ha desacreditado la seriedad de la votación en la que arrasó Machado para convertirse en la rival de Maduro en las presidenciales previstas para el segundo semestre de 2024. Sostienen además que las cifras fueron infladas.

El máximo tribunal también ratificó las prohibiciones impuestas por el gobierno de Maduro a tres candidatos, incluida la ganadora María Corina Machado, de postularse para cargos públicos.

La exlegisladora Machado fue declarada oficialmente ganadora de las primarias la semana pasada tras obtener 92,35% de los votos, según el conteo definitivo de la comisión organizadora.

Sobre la supuesta usurpación de funciones electorales, el fiscal general Tarek William Saab citó la ausencia en las primarias de la intermediación del Consejo Nacional Electoral, que se encarga de organizar los comicios nacionales, estatales y municipales en el país. En las últimas dos décadas ese organismo se ha involucrado e incluso suspendido procesos electorales de sindicatos y partidos políticos, entre otras organizaciones de libre asociación.

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales en un comunicado divulgado el lunes afirmó que las primarias constituyeron “un evento cívico” en línea con la constitución venezolana.

“Por ende, no constituyó una usurpación de las funciones del CNE, ni puede asumirse que en el mismo se cometieron ilegalidades”, resaltó el escrito. Aseveró que “las actuaciones del Ministerio Publico y del Tribunal Supremo de Justicia representan un atentado al orden constitucional y legal, a la democracia misma y a los ciudadanos que de manera cívica participaron en dicho proceso”.

Los miembros de la academia destacaron que la Constitución consagra el derecho de los venezolanos “a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma”, sin que “pueda establecerse censura”.

En tal sentido, defendió que “con base en esas libertades políticas”, legalmente se organizaron el día 22 de octubre “las elecciones abiertas a todos los ciudadanos”.

En el escrito, la Academia recordó también que fue un hecho público y notorio que la comisión de primarias asumió el reto de seguir adelante con las internas luego de rechazar una propuesta del Consejo Nacional Electoral (CNE), —que con más de tres meses de retraso—condicionó su participación a que se postergara un mes la convocatoria a cambio de facilitar el apoyo técnico y logístico para las primarias.

Saab, un exlegislador oficialista y cercano colaborador de Maduro, designó a dos fiscales especializados en materia de delincuencia organizada y delitos asociados con la identificación y registro de los ciudadanos que estarán a cargo de la pesquisa.

El lunes atendieron la cita de la Fiscalía como investigados Jesús María Casal y Mildred Camero, presidente y vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias, respectivamente. Además fueron citados en las distintas regiones los jefes nacionales de las primarias para que respondan sobre las presuntas irregularidades.