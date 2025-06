Mexicano Armando Reséndiz propina inesperada derrota a Caleb Plant: ‘Yo creí en mí mismo’

Share via

Armando Reséndiz logró la victoria más importante de su carrera al vencer por decisión dividida a Caleb Plant, excampeón mundial súper mediano, en una pelea que pocos creían que podía ganar en un combate celebrado en Las Vegas.

El mexicano logró una impactante victoria, arrebatándole el título interino supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo por puntuaciones de 116-112, 113-115 y 116-112 a favor de Reséndiz.

“Yo sabía que nadie creía que yo iba a ganar”, dijo Reséndiz tras la pelea. “Plant era el favorito, por supuesto, pero yo creí en mí mismo y mi esquina también creyó en mí”.

El mexicano mostró determinación y temple en una pelea cerrada que se fue al límite, pero que terminó inclinándose a su favor gracias a su constancia, su presión efectiva y su capacidad para imponer el ritmo. Aunque no logró noquear a Plant, sí lo mantuvo a la defensiva en varios pasajes del combate y conectó golpes precisos que hicieron la diferencia en las tarjetas.

“No me importa lo que digan desde afuera”, insistió Reséndiz. “Sabía que iba a ser una pelea difícil, y la gente terminó viendo una espectacular”.

Con esta victoria, Reséndiz se coloca en el radar de los grandes nombres de las 168 libras y lanza un mensaje claro al resto de la división: “Estoy dispuesto a enfrentarme a cualquiera que la gente quiera que sea mi próximo rival”.

Por otro lado, Plant aceptó la derrota, aunque dejó entrever que no comparte del todo el fallo.

“Sentí que fue una pelea cerrada y, en una pelea cerrada, a veces las cosas no salen como querés”, declaró el estadounidense. “Me sentí lo suficientemente en control utilizando el cuadrilátero entero y empleando mi jab, pero los jueces no lo vieron de esa manera”.

Plant minimizó el castigo recibido, asegurando que Reséndiz “no me presionaba tanto” y que, salvo por “un derechazo bastante bueno de su parte”, no se sintió en peligro. “Utilicé mi jab y fui paciente, pero no fui el mejor esta noche”.

El estadounidense, que ha enfrentado en años recientes a algunos de los mejores del mundo, incluyendo a Canelo Álvarez y David Benavídez, no dio señales de retiro. Por el contrario, planea reagruparse. “Volveré a las fuentes con mi equipo y a estar en casa con mi familia, pasando tiempo con mi hija y esperando el nacimiento de mi hijo. Volveremos mejor que nunca”.

Para Reséndiz, esta noche marca un antes y un después. No solo por el nombre que acaba de vencer, sino por la forma en que lo hizo: confiando en sí mismo cuando casi nadie más lo hacía.

En la pelea coestelar, Jermall Charlo (34-0, 23 KOs) mantuvo su invicto al derrotar a Thomas LaManna (39-6-1, 18 KOs) por nocaut técnico en el sexto asalto. Charlo dominó el combate desde el inicio, logrando múltiples caídas antes de que el médico detuviera la pelea al final del quinto asalto.

El cubano Yoenli Feliciano Hernández (8-0, 7 KOs) ofreció una actuación dominante frente a Kyrone Davis (19-4-1, 6 KOs), ganando por decisión unánime con puntuaciones de 100-89 en las tres tarjetas. Hernández derribó a Davis en el segundo asalto y controló el combate con su jab y combinaciones precisas.

Isaac Lucero (17-0, 13 KOs) mantuvo su récord perfecto al vencer a Omar Valenzuela (23-1, 20 KOs) por nocaut técnico en el segundo asalto. Lucero mostró su poder desde el inicio, conectando golpes contundentes que llevaron al árbitro a detener la pelea.

En una pelea preliminar, Curmel Moton (8-0, 6 KOs) superó a Renny Viamonte Mastrapa (4-2-1, 2 KOs) por decisión unánime, con puntuaciones de 80-72 en las tres tarjetas. Moton controló el combate de principio a fin, demostrando su técnica y velocidad.

El filipino Carl Jammes Martin (26-0, 20 KOs) extendió su invicto al derrotar a Francisco Pedroza Portillo (19-13-2, 11 KOs) por decisión unánime en ocho asaltos. Martin mostró su habilidad y resistencia, superando a un oponente experimentado.