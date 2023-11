Israel y Hamás acuerdan ampliar cese del fuego otros 2 días y canjear más rehenes y prisioneros

Israel y Hamás acordaron extender su alto el fuego por dos días más luego del lunes, lo que ofrece la posibilidad de más intercambios de rehenes en poder de los combatientes palestinos por palestinos encarcelados en Israel, y un cese más prolongado a su guerra.

Once mujeres y niños israelíes liberados por Hamás ingresaron a Israel el lunes por la noche, en el cuarto intercambio dentro de la tregua original de cuatro días, que comenzó el viernes y estaba a punto de expirar. Por su parte, 33 palestinos liberados por Israel llegaron el martes temprano a Cisjordania.

El acuerdo para que haya otros dos días de cese del fuego, anunciado por Qatar, generó esperanzas de que se produzcan más prórrogas, lo que también permitiría el ingreso de más ayuda a Gaza. Las condiciones de vida allí siguen siendo extremadamente duras para sus 2,3 millones de habitantes, quienes han sido vapuleados durante semanas por los bombardeos israelíes y una ofensiva terrestre que ha obligado a tres cuartas partes de la población a huir de sus hogares.

Una mujer palestina que tuvo que dejar su hogar debido a los bombardeos israelíes cocina en una escuela operada por la ONU, el lunes 27 de noviembre de 2023, en la Ciudad de Gaza. (Mohammed Hajjar/AP)

Israel ha dicho que ampliaría el cese del fuego en un día por cada 10 rehenes adicionales liberados. Tras el anuncio de Qatar —un mediador clave en el conflicto—, Hamás confirmó que había accedido a una prórroga de dos días “bajo los mismos términos”.

Pero el gobierno israelí dice que continúa decidido a aplastar la capacidad militar de Hamás y poner fin a sus 16 años de gobierno sobre la Franja de Gaza. Eso probablemente implicará expandir su ofensiva terrestre del devastado norte al sur de Gaza.

Con las liberaciones del lunes asciende a 50 el número de israelíes dejados en libertad como parte de la tregua, junto con 19 personas de otras nacionalidades. Hasta ahora, 117 palestinos han sido liberados de cárceles israelíes.

Luego de semanas de trauma nacional por los aproximadamente 240 rehenes tomados por Hamás y otros militantes, las escenas de mujeres y niños que regresan a sus familias han hecho que los israelíes sumen voces en pro de liberar a los que permanecen cautivos.

“Podemos traer a todos los rehenes de vuelta a casa. Tenemos que seguir presionando”, dijeron en un comunicado dos parientes de Abigail Edan, una niña de 4 años de nacionalidades estadounidense e israelí que fue liberada el domingo.

Hamás y otras milicias aún podrían tener hasta 175 rehenes, suficientes para potencialmente extender el alto el fuego por dos semanas y media. Pero entre ellos hay varios soldados, y es probable que Hamás exija mucho más por su liberación.

ISRAELÍES LIBERADOS

Entre los israelíes recién liberados había tres mujeres y nueve niños —incluidas unas mellizas de 3 años y su madre— del kibutz Nir Oz, una comunidad ubicada cerca de Gaza que resultó muy afectada por el ataque de Hamás del 7 de octubre. El kibutz indicó que 49 de sus residentes siguen cautivos, incluido el padre de las mellizas. Las fuerzas armadas israelíes dijeron el lunes por la noche que los rehenes estaban sometiéndose a exámenes médicos iniciales en Israel antes de reunirse de nuevo con sus familias.

La mayor parte de los rehenes liberados hasta ahora parecen estar bien físicamente. Pero Elma Avraham, de 84 años, liberada el domingo, fue trasladada por aire al Centro Médico Soroka de Israel en estado grave debido a que se le dio atención inadecuada, señaló el hospital.

La hija de Avraham, Tali Amano, dijo que su madre estaba a “horas de morir” cuando fue llevada al hospital. Ahora Avraham se encuentra sedada y conectada a un respirador. De todas formas, Amano dijo que ella le informó de un nuevo bisnieto que nació mientras Avraham estaba cautiva.

Avraham padece varios problemas de salud crónicos para los cuales debe consumir medicamentos con regularidad, pero estaba estable antes de ser secuestrada, dijo Amano.

Hasta ahora, 19 personas de otras nacionalidades han sido liberadas durante la tregua, en su mayoría tailandeses. Muchos tailandeses laboran en Israel, principalmente en la agricultura.

Francia informó que tres de los rehenes liberados el lunes tenían nacionalidad francesa e israelí, y que dos de ellos tenían 12 años y uno, 16. El gobierno francés está “trabajando incansablemente” para liberar a otros cinco ciudadanos franceses retenidos como rehenes, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores francés en un comunicado.

Los prisioneros palestinos liberados hasta ahora han sido adolescentes en su mayoría, acusados de arrojar piedras y bombas incendiarias durante confrontaciones con fuerzas israelíes, o de delitos menos graves. Muchos palestinos consideran que los prisioneros en cárceles israelíes —incluidos los que estuvieron implicados en ataques— son héroes que resisten a la ocupación.

La mayor parte de los israelíes liberados han permanecido fuera de la vida pública, pero poco a poco han comenzado a salir a la luz algunos detalles sobre su cautiverio.

Merav Raviv, cuyos tres parientes fueron liberados el viernes, dijo que habían sido alimentados de manera irregular y perdieron peso. Uno de ellos dijo haber comido principalmente pan y arroz, y haber dormido sobre una cama improvisada hecha con sillas colocadas juntas. En ocasiones los rehenes tenían que esperar horas para poder utilizar un baño, señaló.

1 / 52 Una mujer palestina que tuvo que dejar su hogar debido a los bombardeos israelíes cocina en una escuela operada por la ONU, el lunes 27 de noviembre de 2023, en la Ciudad de Gaza. (Mohammed Hajjar/AP) 2 / 52 En esta fotografía difundida por Haim Zach/GPO se ve a Sharon Hertzman, a la derecha, abrazando a un familiar después de reunirse en el Centro Médico Sheba, el sábado 25 de noviembre de 2023, en Ramat Gan, Israel. (Haim Zach/AP) 3 / 52 Ruth Munder, una rehén israelí liberada, camina acompañada por un soldado israelí poco después de su llegada a Israel, el viernes 24 de noviembre de 2023. (IDF vía AP) (AP) 4 / 52 Palestinos huyen al sur en el tercer día de un cese el fuego entre Israel y Hamás en la carretera de Salah al-Din, en el centro de la Franja de Gaza, el 26 de noviembre de 2023. (Hatem Moussa / Associated Press) 5 / 52 La marcha que exigía la libertad de los rehenes israelíes retenidos por Hamás, en Mevaseret Zion, cerca de Jerusalén, el 18 de noviembre de 2023. (Leo Correa/AP) 6 / 52 Un niño palestino está parado entre las ruinas que dejaron los ataques aéreos israelíes, el miércoles 15 de noviembre de 2023, en Rafah, Franja de Gaza. (Hatem Ali/AP) 7 / 52 Una niña palestina herida por un bombardeo israelí en la Franja de Gaza es atendida en un hospital, el martes 14 de noviembre de 2023, en Deir al-Balah. (Hatem Moussa/AP) 8 / 52 Palestinos buscan a sobrevivientes tras un ataque israelí a un edificio la víspera en el campamento de refugiados Jebaliya, el martes 14 de noviembre de 2023, en la Franja de Gaza. (Mahmoud Abo Salamah/AP) 9 / 52 Una multitud de simpatizantes se congrega en el parque de monumentos nacionales National Mall, el martes 14 de noviembre de 2023, en Washington. (Mark Schiefelbein/AP) 10 / 52 Miles de personas se congregan en el parque de monumentos nacionales de la capital estadounidense National Mall para la Marcha por Israel, el martes 14 de noviembre de 2023, en Washington. (Mark Schiefelbein/AP) 11 / 52 En esta imagen de archivo, palestinos se agolpan para recibir comida en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 8 de noviembre de 2023. (Hatem Ali/AP) 12 / 52 Palestinos llegan a un cruce fronterizo hacia Egipto, el lunes 13 de noviembre de 2023, en Rafah, Franja de Gaza. (Hatem Ali/AP) 13 / 52 Dolientes asisten al funeral del sargento Roni Eshel en Kfar Saba, Israel, el domingo 12 de noviembre de 2023. Eshel murió durante el cruento ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. (Ariel Schalit / Associated Press) 14 / 52 Palestinos huyen hacia el sur de Gaza a pie por la carretera Salah al-Din, en Bureij, el 8 de noviembre de 2023. (Hatem Moussa/AP) 15 / 52 Palestinos huyen al sur de la Franja de Gaza por la carrtera Salah al-Din Street en Bureij, Gaza, el 8 de noviembre de 2023. (AP Foto/Hatem Moussa) (Hatem Moussa / Associated Press) 16 / 52 Palestinos huyen del sur de la Franja de Gaza en la calle Salah al-Din street en Bureij, 5 de noviembre de 2023. (Hatem Moussa/AP) 17 / 52 Manifestación pro-palestinos afuera de la embajada de Israel en Pretoria, Sudáfrica, el 20 de octubre de 2023. (Denis Farrell/AP) 18 / 52 Soldados israelíes junto a un edificio destruido durante su campaña terrestre en la Franja de Gaza, el 8 de noviembre de 2023. (Ohad Zwigenberg/AP) 19 / 52 Palestinos lloran la muerte de familiares en un bombardeo israelí sobre la Franja de Gaza, en Rafah, el 7 de noviembre de 2023. (Hatem Ali/AP) 20 / 52 El sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro de Israel intercepta un cohete lanzado desde la Franja de Gaza, el domingo 5 de noviembre de 2023, en el centro de Israel. (Oded Balilty / Associated Press) 21 / 52 Palestinos lloran a familiares que murieron en un bombardeo israelí en la Franja de Gaza, frente a la morgue de Deir al Balah, el lunes 6 de noviembre de 2023. (Hatem Moussa/AP) 22 / 52 Palestinos buscan sobrevivientes entre los escombros que dejó un bombardeo israelí, el domingo 5 de noviembre de 2023, en el campamento de refugiados Maghazi, en la Franja de Gaza. (AP Foto/Hatem Moussa) (Hatem Moussa / Associated Press) 23 / 52 Palestinos inspeccionan los daños de una casa destruida por un ataque aéreo israelí, el sábado 4 de noviembre de 2023, en Ciudad de Gaza. (Abed Khaled/AP) 24 / 52 Varias personas gritan consignas durante una protesta en Bucarest, Rumania, el sábado 4 de noviembre de 2023, en apoyo a los palestinos de la Franja de Gaza. (Vadim Ghirda/AP) 25 / 52 Palestinos saquean un camión que transporta ayuda humanitaria el 2 de noviembre de 2023, cerca del paso fronterizo de Rafah, en la Franja de Gaza. (Hatem Ali/AP) 26 / 52 En esta imagen, distribuida por el ejército israelí el 2 de noviembre de 2023, se muestra la campaña terrestre de las fuerzas de Israel en la Franja de Gaza. (AP) 27 / 52 Un niño palestino herido es llevado en brazos por un hombre tras un bombardeo israelí frente a la entrada del Hospital Al Shifa, el viernes 3 de noviembre de 2023, en la Ciudad de Gaza. (Abed Khaled/AP) 28 / 52 Los palestinos cruzan al lado egipcio del cruce fronterizo con la Franja de Gaza en Rafah el miércoles 1 de noviembre de 2023. (Hatem Ali/AP) 29 / 52 Palestinos caminan en el mercado callejero del campo de refugiados de Jabaliya, al norte de la Franja de Gaza, el miércoles 1 de noviembre de 2023, después de un ataque aéreo israelí. Cuando se le preguntó esta semana al Secretario de Estado Antony Blinken quién gobernaría la Franja de Gaza luego de la guerra de Israel contra el grupo militante Hamas, dijo que el regreso de la Autoridad Palestina reconocida internacionalmente tenía “más sentido”. Lo que no mencionó es que la Autoridad Palestina, débil y profundamente impopular entre su propio pueblo, ya ha dicho que no tiene interés en asumir el poder si cuenta con la ayuda de Israel. (Abed Khaled/AP) 30 / 52 Una niña palestina herida en un ataque israelí sobre la Franja de Gaza recibe tratamiento en un hospital en Rafah, el 30 de octubre de 2023. (Hatem Ali/AP) 31 / 52 Palestinos buscan sobrevivientes entre los escombros tras un ataque israelí en Rafah, en la Franja de Gaza, el 31 de octubre de 2023. (Hatem Ali/AP) 32 / 52 Palestinos lloran a sus familiares muertos en el bombardeo israelí de la Franja de Gaza, el domingo 29 de octubre de 2023, en una morgue en Jan Yunis. (Fatima Shbair/AP) 33 / 52 Palestinos trasladan los cuerpos de la familia Hijazi, asesinados en un ataque israelí en Rafah, en la Franja de Gaza, el 31 de octubre de 2023. (Hatem Ali/AP) 34 / 52 Palestinos lloran a familiares muertos en bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza, en una morgue en Khan Younis, el domigno 29 de octubre de 2023. (Fatima Shbair/AP) 35 / 52 Miles de simpatizantes del partido religioso Jamaat-e-Islami participan en una protesta contra los ataques aéreos israelíes en la Franja de Gaza y para mostrar solidaridad con los palestinos, en Islamabad, Pakistán, el domingo 29 de octubre de 2023. (W.K. Yousafzai/AP) 36 / 52 Un anciano llora durante un funeral el domingo 29 de octubre de 2023, en el cementerio de Rukhama, Israel. (Bernat Armangue/AP) 37 / 52 ARCHIVO - Dolientes rezan junto a los cadáveres de los familiares de Salem Abu Quta, combatiente de Hamás, durante un funeral tras su muerte en un ataque israelí contra su casa en el campo de refugiados de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el domingo 8 de octubre de 2023. (Hatem Ali/AP) 38 / 52 Manifestantes se congregan en la estación Grand Central Terminal durante una protesta para pedir un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás, el 27 de octubre de 2023, en Nueva York. (Jeenah Moon/AP) 39 / 52 Mujeres palestinas esperan junto al cadáver de una persona que falleció en un bombardeo israelí sobre la Franja de Gaza, en Rafah, el 24 de octubre de 2023. (Hatem Ali/AP) 40 / 52 Cohetes disparados desde la Franja de Gaza hacia Israel sobre edificios destrozados tras ataques israelíes en Gaza, el jueves 19 de octubre de 2023. (Mohammed Dahman/AP) 41 / 52 Una mujer palestina herida llora mientras sostiene la mano de su familiar muerto ante su casa tras ataques israelíes que golpearon su vecindario en Ciudad de Gaza, el lunes 23 de octubre de 2023. (Abed Khaled/AP) 42 / 52 Manifestantes con banderas y pancartas marchan en apoyo a los palestinos en Londres, sábado 21 de octubre de 2023. Los letreros dicen “Libertad a Palestina. Terminar la ocupación israelí”. La guerra entre Hamas e Israel sigue remeciendo al mundo. (David Cliff/AP) 43 / 52 Una propalestina sostiene una bandera palestina durante una manifestación afuera de la embajada israelí en Ciudad de México, el jueves 12 de octubre de 2023. (Marco Ugarte/AP) 44 / 52 Cadáveres de palestinos que murieron por una explosión en el hospital Ahli Arab son colocados en terrenos del hospital Al Shifa, en Ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el martes 17 de octubre de 2023. (Abed Khaled/AP) 45 / 52 Palestinos revisan los escombros de la mezquita Yassin, la cual fue destruida por un ataque aéreo israelí en el campamento de refugiados Shati, el lunes 9 de octubre de 2023, en la Ciudad de Gaza. (Adel Hana/AP) 46 / 52 Palestinos huyen del norte de Gaza hacia el sur después de que el ejército israelí emitiera una advertencia de evacuación sin precedentes a una población de más de un millón de personas en el norte de Gaza y la ciudad de Gaza para que buscaran refugio en el sur ante una posible invasión terrestre israelí, viernes 13 de octubre de 2023. (Hatem Moussa/AP) 47 / 52 Personal palestino de defensa civil llora sobre el cuerpo de un colega, que llegó muerto al hospital de Shifa, después de que ataques aéreos israelíes atacaran un puesto de defensa civil en Ciudad de Gaza, en el centro de la Franja de Gaza, el lunes 16 de octubre de 2023. (Abed Khaled/AP) 48 / 52 Una columna de humo sale de entre los edificios de la Ciudad de Gaza tras un ataque aéreos israelí, el 11 de octubre de 2023. (Fatima Shbair/AP) 49 / 52 Tanques israelíes, estacionados cerca de la frontera con Líbano, el 11 de octubre de 2023. (AP Foto/Ariel Schalit) (Ariel Schalit / Associated Press) 50 / 52 Una niña palestina llora durante el funeral de Amir Ganan, quien murió en un ataque aéreo israelí contra edificios en Jan Yunis, en la Franja de Gaza, el martes 10 de octubre de 2023. (Hatem Ali/AP) 51 / 52 Dolientes se consuelan entre sí durante el funeral del soldado israelí Benjamin Loeb, quien también tenía nacionalidad francesa, el martes 10 de octubre de 2023, en Jerusalén. Loeb murió el sábado luego de que Hamas, el grupo islamista que gobierna la Franja de Gaza, llevó a cabo un ataque sin precedentes contra distintos puntos de Israel. (Francisco Seco/AP) 52 / 52 Un bombero israelí se arrodilla exhausto después de que él y sus compañeros apagaron vehículos incendiados por los cohetes lanzados desde la Franja de Gaza, el lunes 9 de octubre de 2023, en Ascalón, Israel. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) (Ohad Zwigenberg/AP)

ALIVIO EN LA FRANJA DE GAZA

Más de 13.300 palestinos han muerto por los ataques de Israel desde que comenzó la guerra, de los cuales aproximadamente dos tercios son mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza. El ministerio no proporciona cifras por separado de civiles y combatientes. Más de 1.200 personas han muerto en el bando israelí, la mayoría en el ataque del 7 de octubre. Unos 77 soldados han fallecido en la operación terrestre israelí.

La calma que trajo la tregua permitió echar un vistazo a la destrucción provocada por semanas de bombardeos israelíes que arrasaron vecindarios enteros.

En las tomas fue posible ver un complejo de varias docenas de edificios residenciales de varios pisos que habían sido convertidos en un paisaje de escombros en el poblado de Beit Hanoun, en el norte. Casi todas las construcciones estaban destruidas o fuertemente dañadas, y algunas se habían visto reducidas a marcos de concreto medio desplomados. En una escuela de las Naciones Unidas ubicada cerca, las construcciones estaban quemadas en parte y acribilladas.

El ataque israelí ha provocado que tres cuartas partes de la población de Gaza hayan tenido que dejar sus viviendas, y ahora la mayor parte de sus 2,3 millones de habitantes están hacinados en el sur. Más de 1 millón se encuentran en refugios de la ONU. Las fuerzas armadas israelíes han prohibido que cientos de miles de palestinos que huyeron hacia el sur regresen al norte.

La lluvia y el viento se sumaron a las penurias de los palestinos desplazados que se refugian en el complejo del hospital Al Aqsa en el centro de Gaza. Palestinos con abrigos cocinaban pan sin levadura encima de una fogata improvisada entre tiendas de campaña erigidas sobre el terreno lodoso.

Alaa Mansour dijo que las condiciones de vida son sencillamente horrendas.

“Mis ropas están todas mojadas, y no me las puedo cambiar”, comentó Mansour, que es discapacitada. “No he bebido agua durante dos días, y no hay baño”.

La ONU dice que gracias a la tregua fue posible incrementar el envío de alimentos, agua y medicinas. Pero los entre 160 y 200 camiones que están ingresando a diario siguen siendo menos de la mitad de lo que Gaza importaba antes de los combates, incluso a pesar de que las necesidades humanitarias se han incrementado enormemente.

Las personas hicieron largas filas afuera de las estaciones que distribuían gas para cocinar, cuyo ingreso se permitió por primera vez. Se ha traído combustible para los generadores en organismos cruciales de servicios, incluidos hospitales e instalaciones de agua y de saneamiento, pero las panaderías no han podido reanudar sus operaciones, indicó la ONU.

Iyad Ghafary, un vendedor en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, dijo que muchas familias aún no podían extraer a los muertos debajo de los escombros que dejaron los bombardeos israelíes, y que las autoridades locales no están equipadas para hacer frente a ese nivel de destrucción.

Muchos dijeron que la ayuda recibida dista de ser suficiente.

Amani Taha, una viuda y madre de tres hijos que huyó del norte de Gaza, dijo que sólo había logrado obtener una comida enlatada de un centro de distribución de la ONU desde que comenzó el cese del fuego.

Dijo que las multitudes han abrumado los mercados locales y gasolineras, pues la gente intenta hacer acopio de artículos básicos.

“Las personas están desesperadas y salieron a comprar a dondequiera que pudieran”, señaló. “Están sumamente preocupadas de que se desate la guerra otra vez”.