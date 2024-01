Ecuador se mira en el espejo de la política de mano dura y el recelo a los tatuajes de El Salvador

Sara España es editora del servicio en español de The Associated Press en Ciudad de México.

“Yo les doy el indulto a esos líderes, salgan a la calle, enfrenten a los militares y no quieren salir ahora”, contó en un entrevista radial. “Eso no había pasado nunca”, aseguró. “Estaban acostumbrados a que ellos atemorizaran al gobierno, atemorizar a la ciudadanía. Ahora ese miedo tiene que estar en ellos”.

EL LENGUAJE BÉLICO VS. LAXITUD DE DERECHOS HUMANOS Noboa, que lleva poco más de mes y medio en el poder, decretó el martes que Ecuador está en “conflicto armado interno”, una decisión de la que no se ha explicado el alcance, pero con la que se catalogó como organizaciones terroristas a las bandas delictivas que operan en el territorio con vínculos con el narcotráfico. Y ha repetido que el país está en “guerra” contra el crimen organizado.

