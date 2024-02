Se tensa la relación de Milei con los gobernadores por el alcance de sus políticas de ajuste

(Natacha Pisarenko / Associated Press)

El presidente argentino Javier Milei enfrenta desde hace días un creciente conflicto con los gobernadores por el recorte de financiamiento dispuesto por el Ejecutivo nacional a las provincias y el lunes el portavoz presidencial rechazó la amenaza del mandatario de la provincia de Chubut de bloquear la provisión de petróleo al resto del país.

“Tener esa intención no es un ataque al gobierno nacional, sino a todos los argentinos”, dijo Manuel Adorni a periodistas sobre la advertencia del gobernador Ignacio Torres. La provincia que gobierna, situada en la Patagonia, es una de las principales productoras de petróleo y gas.

Torres avisó hace tres días que si el Ministerio de Economía no le entregaba recursos financieros por más de 13.000 millones de pesos (unos 15 millones de dólares) que provienen de impuestos federales —recaudados por el gobierno a nivel nacional— cortará el miércoles el suministro de petróleo, amenaza que también suscribieron otras cinco provincias patagónicas productoras de hidrocarburos.

Torres pertenece al partido conservador Pro, varios de cuyos dirigentes están alineados con el gobierno nacional.

Adorni acotó que el gobierno de Milei, un economista ultraliberal que desde que llegó al poder en diciembre ha aplicado severas políticas de ajuste, “no permite más caprichos” a los mandatarios provinciales, a los que exigió que apliquen un ajuste tal como hace el gobierno nacional y acusó de querer “seguir viviendo del resto de los argentinos por problemas en sus cuentas públicas”.

El oficialismo advirtió que el cumplimiento de la amenaza de Chubut supondría un “avance sobre la propiedad privada y la expropiación de empresas”.

En medio del conflicto con Chubut, el gobierno de Milei dispuso el lunes un recorte de fondos fiscales para la provincia de Buenos Aires, el distrito más grande del país, que está gobernado por un peronista de centro-izquierda que responde a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Pareciera estar buscando una disgregación, una disolución. Está en juego la unidad nacional y la Constitución argentina”, dijo el gobernador bonaerense Axel Kicillof en rueda de prensa, tras conocerse la decisión de eliminar una partida presupuestaria especial que recibía Buenos Aires desde 2020 para mejorar los salarios de las fuerzas de seguridad.

Kicillof adelantó que se presentará ante la Corte Suprema para reclamar los fondos.

Días atrás, Milei también recortó subsidios al transporte público que se destinaban a las provincias y eliminó un fondo de ayuda para el pago de salarios de docentes de todo el país como parte de su plan para alcanzar el déficit cero y controlar la inflación.

Las provincias consideran que la retención de recursos es en represalia por el naufragio en el Congreso de un proyecto de ley impulsado por Milei con reformas económicas que no acompañaron legisladores que responden a distintos mandatarios locales.

Días atrás un juez federal ordenó, a pedido del gobernador Torres, que el gobierno nacional dé marcha atrás con la quita de subsidios por considerar que es “intempestiva” y desequilibra las cuentes provinciales. La decisión puede ser apelada.

El presidente ha arremetido en los últimos días contra los gobernadores y Torres en particular. “Nachito no la ve, es un pobre chico que no pudo leer ni un contrato, es de una precariedad intelectual muy grande”, dijo Milei a la prensa.

Al respecto, hizo referencia al acuerdo que en 2023 suscribieron las entonces autoridades provinciales y el gobierno nacional.

“La provincia tomó deuda contra garantía de coparticipación (de impuestos), entonces cuando se deposita la coparticipación, se extrae la parte afectada a la deuda y le llega el remanente. Yo no tengo la culpa de que el chico (gobernador) no pueda leer un texto y comprenderlo”, dijo Milei.

De escalar el conflicto con los gobernadores de distinto signo político, Milei tendrá dificultades para lograr el apoyo político para muchas reformas que requieren del aval del Congreso, ya que su partido la Libertad Avanza es la tercera fuerza en el parlamento.