Nicolás Maduro va a la zaga en las encuestas. ¿Aceptaría la derrota en las elecciones del domingo en Venezuela?

El presidente autoritario de Venezuela está a punto de enfrentar su mayor prueba hasta el momento, en medio de la incertidumbre en torno a las elecciones del domingo y lo que Nicolás Maduro, un viejo adversario de Estados Unidos, podría hacer para mantenerse en el poder.

Millones de venezolanos emitirán sus votos en lo que se considera ampliamente como la elección más crucial del país desde que Maduro asumió como presidente hace 11 años tras la muerte de su mentor, Hugo Chávez.

El gobierno de Maduro ya descalificó a un rival que ganó las primarias de la oposición. Pero la oposición, que lleva mucho tiempo dividida, se ha reagrupado en gran medida en torno a otro candidato, Edmundo González Urrutia, un ex diplomático que lleva una ventaja de dos dígitos en las encuestas.

Muchos son escépticos de que Maduro renuncie al poder, y hay abundantes especulaciones sobre lo que haría el presidente si pierde.

“El grado de incertidumbre en torno a estas elecciones es mayor que en cualquier otra elección en Venezuela en los últimos 25 años”, dijo Geoff Ramsey, miembro sénior del Atlantic Council, un grupo de investigación con sede en Washington. “El hecho es que, a pesar de que el campo de juego está en contra de la oposición, hay motivos para el optimismo respecto a las perspectivas de cambio”.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, saluda mientras viaja en la parte trasera de un vehículo militar durante el desfile del Día de la Independencia en Caracas en julio de 2024. (Cristian Hernández / Associated Press)

Esto es lo que hay que saber sobre las elecciones en Venezuela y por qué son importantes para Estados Unidos:

¿Qué hay detrás de la crisis en Venezuela?

Los problemas económicos y la agitación política han obligado a millones de venezolanos a huir de su país natal y cientos de miles han llegado a Estados Unidos.

Venezuela, hogar de las mayores reservas de petróleo del mundo, fue durante mucho tiempo uno de los países más ricos de América Latina, aunque las profundas divisiones entre ricos y pobres eran una fuente de inestabilidad.

Después de que Chávez, un ex oficial militar, fuera elegido presidente en 1998, abrazó al cubano Fidel Castro y más tarde llamó al presidente George W. Bush “el diablo” durante un discurso en las Naciones Unidas.

Un niño camina junto a una imagen del fallecido presidente Hugo Chávez en Sabaneta, Venezuela. (Matias Delacroix / Associated Press)

Las políticas populistas de Chávez ayudaron a reducir la pobreza y la desigualdad, pero los críticos dicen que su gobierno descuidó una infraestructura petrolera en ruinas, ahuyentó a los inversores, sumió al país en una profunda deuda y empujó a Venezuela hacia el autoritarismo.

La caída de los precios del petróleo durante el gobierno de su sucesor elegido a dedo, Maduro, aceleró un colapso económico que ha llevado al éxodo de más de 7 millones de venezolanos. Washington ha culpado en gran medida a la ineptitud de Maduro, mientras que Maduro culpa a las sanciones estadounidenses dirigidas a la industria petrolera y promociona una cierta mejora de los resultados económicos en los últimos años.

El candidato presidencial venezolano Edmundo González Urrutia junto a María Corina Machado, quien fue excluida de las elecciones presidenciales, en una conferencia de prensa en Caracas en julio de 2024. (Cristian Hernandez / Associated Press)

¿Quién se presenta y quién está prohibido?

Maduro, de 61 años, busca su tercer mandato como heredero ideológico de Chávez. Sus partidarios dicen que Maduro ha continuado el legado de Chávez de ayudar a los pobres mientras se enfrenta al “imperialismo” estadounidense.

Los críticos llaman a Maduro un dictador y un hombre fuerte corrupto que ha manipulado las elecciones, encarcelado a los opositores y hundido la economía. La Corte Penal Internacional está investigando las acusaciones de crímenes contra la humanidad por parte de las fuerzas de seguridad de Maduro en una ofensiva de 2017 contra las protestas.

González, de 74 años, es un ex embajador que emergió después de que el gobierno descalificara a la ex legisladora María Corina Machado. Conocida como la “Dama de Hierro”, Machado ganó las primarias de la oposición por una mayoría aplastante, pero fue excluida de la boleta presidencial a través de lo que ella ha llamado “procedimientos judiciales amañados”. Ahora respalda a González.

Sus colegas llaman a González, que era poco conocido antes de su candidatura presidencial, un constructor de consenso de bajo perfil. Ha prometido un regreso a la prosperidad y las normas democráticas.

Hay más candidatos en la boleta, pero tienen poco apoyo. Una mayoría simple de votos decide al ganador, que asumirá el cargo en enero de 2025 para un mandato de seis años.

Maduro dice que en la votación del domingo se decidirá el futuro de Venezuela para los próximos años Con movilizaciones y concentraciones de un extremo a otro de la capital venezolana, el oficialismo y la oposición salieron el jueves a medir sus fuerzas en el cierre de la campaña electoral para los comicios del domingo en los que el presidente Nicolás Maduro se juega la reelección por un tercer mandato.

La opción de las urnas

La decisión de la oposición de participar en las elecciones de este año —a pesar de las escasas probabilidades en contra de la maquinaria de Maduro— representa un marcado cambio con respecto a las últimas elecciones de 2018, que Estados Unidos y muchos otros países calificaron de farsa. La oposición en gran medida boicoteó esa votación en una medida alentada por la administración Trump, que había insinuado una “opción militar” en Venezuela.

En medio de las protestas masivas de la oposición en 2019, la Casa Blanca de Trump reconoció a un legislador venezolano, Juan Guaidó, como presidente “interino” del país y declaró “ilegítimo” el liderazgo de Maduro. Posteriormente, la administración Trump intensificó las sanciones y acusó a Maduro y a sus principales lugartenientes de “narcoterrorismo” y otros cargos. Pero Maduro cortó las relaciones diplomáticas con Washington y permaneció en el cargo. Guaidó finalmente huyó al exilio en Florida.

“La oposición ha aprendido de su error”, dijo Ramsey. “La solución a la crisis de Venezuela no va a venir del exterior. Va a venir como resultado de negociaciones complejas y presión interna”.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acompañado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, saluda a su llegada al Fuerte Tiuna, en Caracas, en 2019. (Jhonn Zerpa / Associated Press)

Venezuela: recuperar la economía es un gran reto más allá del cambio o la continuidad política La economía venezolana, después de casi tres lustros de bonanza, cayó en barrena en los últimos 12 años y aunque en los últimos dos años ha mostrado algunos signos de recuperación, más allá de quien salga victorioso en la próximas elecciones, los desafíos en ese ámbito no serán pocos.

¿Ya está solucionado?

Los analistas dicen que, independientemente del resultado, Maduro probablemente se adjudicará la victoria. Pero hasta qué punto llevaría esa afirmación y quién lo respaldaría son preguntas clave. Los líderes regionales, incluido el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, han pedido a Maduro que respete los resultados de las elecciones.

La oposición ha reunido equipos de observadores para detectar manipulaciones de votos y otras irregularidades. El Centro Carter, con sede en Estados Unidos, y las Naciones Unidas planean enviar un pequeño número de observadores. El gobierno de Caracas impidió que una delegación de la Unión Europea viniera al país.

La legitimidad de Maduro podría ponerse a prueba si los oponentes pueden demostrar que la elección fue fraudulenta. Y la evidencia de un fraude generalizado podría provocar una nueva ronda de protestas callejeras.

“Para los que están dentro del gobierno, es muy importante que Maduro demuestre que es lo suficientemente poderoso como para ganar una elección y realmente movilizar apoyo”, dijo Will Freeman, investigador de estudios latinoamericanos en el Consejo de Relaciones Exteriores.

Incluso si gana limpiamente, por improbable que sea, dicen los expertos, Maduro probablemente se verá obligado a hacer concesiones a una oposición que se ha revitalizado. Su gobierno está desesperado por un alivio de las sanciones estadounidenses y una aceptación más amplia en el escenario mundial.

Una victoria de la oposición, si es reconocida por las autoridades electorales, que en su mayoría son leales a Maduro, presentaría su propio conjunto de desafíos. Un nuevo gobierno electo probablemente entablaría conversaciones con Maduro sobre cómo lograr una transición pacífica. También hay incertidumbre sobre qué papel desempeñaría Machado, el ex legislador a quien se le atribuye haber galvanizado a la oposición, en una administración liderada por González.

Y una pregunta importante es si los militares venezolanos, durante mucho tiempo el aliado más fiel de Maduro, continuarían respaldando al presidente si los resultados electorales muestran claramente que fue derrotado.

“Mucho dependerá de los militares, y es muy opaco”, dijo Freeman.

Algunos se preguntan si Maduro podría confiar en su aparato de seguridad para sofocar cualquier protesta callejera después de una falsa proclamación de victoria, si los militares aceptarían una nueva ronda de represión a la luz de la condena internacional después de aplastar manifestaciones a gran escala en 2014 y 2017.

“Las élites en los militares y el partido gobernante probablemente aplicarían una presión silenciosa sobre Maduro, incluso cuando declare la victoria, para que demuestre una apertura a las reformas y una voluntad de señalar un elemento de poder compartido con la oposición en su próximo mandato”, predijo el Atlantic Council en un informe.

Migrantes venezolanos se preparan para cruzar el Río Bravo en Ciudad Juárez, México, rumbo a la frontera con Estados Unidos para entregarse a la Patrulla Fronteriza. Millones de venezolanos han huido de su patria a medida que los problemas económicos y políticos se apoderan del país.

(Christian Chavez / Associated Press)

Por qué las elecciones son importantes para Estados Unidos

La geopolítica, la inmigración y el petróleo son puntos clave en Venezuela.

A Washington le gustaría que el país —y sus vastas reservas petroleras— volviera a la órbita estadounidense y recortar las relaciones cada vez más amistosas del gobierno de Caracas con Rusia, China e Irán. Darle la vuelta a Venezuela sería un gran golpe geopolítico para la administración Biden en un año electoral.

La migración de venezolanos a Estados Unidos ha aumentado en la última década. Una mejora de la economía o un gobierno más abierto podrían, en teoría, disuadir a algunos de irse.

Además, a Washington le gustaría poder repatriar a los venezolanos sin estatus legal a su país de origen, algo difícil de lograr sin vínculos diplomáticos formales entre los países.

Sobre el terreno en Venezuela

Las tensiones en Venezuela son altas de cara a las elecciones del domingo.

El grandilocuente Maduro ha librado una campaña provocadora, denigrando a la oposición como “fascistas de ultraderecha” y diciendo a los venezolanos que enfrentan una elección entre “barricadas y paz, guerra o tranquilidad... odio o amor, intolerancia o comprensión”.

La oposición ha acusado a los matones del gobierno de atacar a los candidatos y sus partidarios. La oposición dice que decenas de partidarios han sido arrestados por cargos falsos.

En las últimas semanas se ha visto el lanzamiento de una nueva biografía aduladora del presidente y una serie documental de siete partes en la televisión estatal que elogia su trayectoria de vida.

El Partido Socialista Unido de Maduro, según los expertos, tiene el apoyo básico de aproximadamente un tercio del electorado, incluidas multitudes en la nómina pública y los muchos beneficiarios de viviendas subsidiadas, alimentos y otros programas de ayuda social centrales para el chavismo, como se conoce al legado de Chávez.

“Gracias a Maduro tengo mi casa, aquí en el centro de la ciudad, no en una ladera”, dijo Raúl Pérez, de 28 años, padre de dos hijos y conductor de mototaxi en Caracas, la capital. “Mi esposa trabaja en un ministerio. Si Maduro pierde estas elecciones, lo perdemos todo”.

Pero la alta participación, dicen los analistas, debería favorecer a la oposición. Y muchos venezolanos parecen ansiosos por votar.

“Creo que la gente va a salir a votar como nunca antes: está desesperada, harta”, dijo Antonio Manzano, de 45 años, un maestro en Caracas. “Tenemos que dejar claro que la gente no quiere este gobierno... Para Venezuela, el 28 de julio va a marcar un ‘antes y un después’”.

La corresponsal especial del Times en Caracas, Mery Mogollón, contribuyó a este informe.

