La Fiscalía venezolana cita a declarar al opositor González por tercera vez y advierte con detenerlo

Tanto González como la líder opositora María Carina Machado, quien promovió su candidatura tras ser inhabilitada para participar en las elecciones, se mantienen ocultos, en particular después de que el 5 de agosto la Fiscalía General, controlada por el oficialismo, abrió una investigación penal en contra de ambos tras la petición que hicieron a los militares y policías para que retiren su respaldo al presidente Maduro y no repriman las protestas que se desencadenaron después de los comicios.

La fiscalía General de Venezuela se dispone a declarar en desacato al excandidato presidencial opositor Edmundo González si es que el viernes, por tercera ocasión consecutiva, no atiende la citación que le hizo para rendir testimonio como parte en una investigación penal por la publicación de las actas electorales que, según la coalición opositora, demuestran que obtuvo más votos que el presidente Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio. En caso de no asistir, advierten que se podría emitir una orden de captura en su contra.

