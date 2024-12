Putin eleva el gasto militar a niveles récord; oficiales de la UE prometen mantener apoyo a Kiev

(Evgeniy Maloletka / Associated Press)

El presidente ruso Vladímir Putin aprobó planes presupuestarios, elevando el gasto militar para 2025 a niveles récord mientras Moscú busca prevalecer en la guerra contra Ucrania.

Un 32,5% del presupuesto publicado en un sitio web gubernamental el domingo quedó asignado a la defensa nacional, ascendiendo a 13,5 billones de rublos (más de 145.000 millones de dólares), un aumento desde el 28,3% reportado este año.

Los legisladores de ambas cámaras del Parlamento ruso, la Duma Estatal y el Consejo de la Federación, aprobaron los planes en los últimos 10 días.

La guerra que inició en febrero de 2022 es actualmente el conflicto más grande de Europa desde la Segunda Guerra Mundial y ha agotado los recursos de ambos lados. Kiev ha recibido miles de millones de dólares en ayuda de sus aliados occidentales, pero las fuerzas rusas son más grandes y están mejor equipadas, y en los últimos meses el ejército ruso ha hecho retroceder a las tropas ucranianas en el oriente.

El nuevo presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, llegaron a Kiev el domingo, marcando su primer día en el cargo con un fuerte mensaje de apoyo a Ucrania. Esto sucede mientras las dudas se profundizan sobre qué puede esperar Kiev de una nueva administración estadounidense liderada por Donald Trump.

“Desde el primer día de la guerra, la UE ha estado al lado de Ucrania”, publicó Costa en la red social X, junto con una foto de él, Kallas y la jefa de ampliación de la UE, Marta Kos. “Desde el primer día de nuestro mandato, estamos reafirmando nuestro apoyo inquebrantable al pueblo ucraniano”.

Hablando en conferencia de prensa con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, Costa reiteró el reciente compromiso de la UE de ayudar a Ucrania durante la guerra, incluyendo 4.200 millones de euros (4.400 millones de dólares) para apoyar el presupuesto de Kiev y 1.500 millones de euros (1.600 millones de dólares) de asistencia cada mes de los ingresos de activos rusos congelados.

Cuando se le preguntó si la UE aumentará el financiamiento si Trump retirara el apoyo, Costa respondió que el bloque “apoyará a Ucrania todo el tiempo que sea necesario”. Por su parte, Zelenskyy dijo que cualquier futura negociación de cese al fuego con Rusia necesitaría incluir a representantes de la UE y la OTAN, porque Ucrania ve su seguridad futura en ambas alianzas.

También instó a la administración saliente del presidente estadounidense Joe Biden a usar los dos meses restantes en el cargo para ejercer influencia “sobre esos pocos escépticos europeos sobre nuestro futuro. No veo nada, personalmente no veo riesgos, y la mayoría de los países de la OTAN no ven riesgos en la recomendación respecto al futuro positivo de la membresía de Ucrania en la OTAN”.

Cuatro muertos por los combates En el terreno, tres personas murieron en la ciudad sureña de Jersón cuando un dron ruso bombardeó una minivan el domingo por la mañana, dijo el gobernador regional, Oleksandr Prokudin. Otros siete resultaron heridos en el ataque.

Mientras tanto, el número de heridos en el ataque con misiles del sábado en Dnipro, en el centro de Ucrania, aumentó a 24, con siete en estado grave, dijo el gobernador de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak. Cuatro personas murieron en el ataque.

Moscú envió 78 drones a Ucrania durante la madrugada, dijeron funcionarios ucranianos el domingo. Según la fuerza aérea de Ucrania, 32 drones fueron destruidos y otros 45 se perdieron, probablemente fueron interferidos electrónicamente.

En Rusia, un niño murió en un ataque con dron ucraniano en la región de Briansk, que limita con Ucrania, según el gobernador regional, Alexander Bogomaz.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que 29 drones ucranianos fueron derribados durante la madrugada en cuatro regiones del oeste del país: 20 sobre la región de Briansk, siete sobre la región de Kaluga, y uno en Smolensk y en Kursk.