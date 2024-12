Reacciones globales a la repentina destitución de Assad en Siria varían entre júbilo y alarma

(Yorgos Karahalis / Associated Press)

En todo Oriente Medio y más allá, la caída del gobierno autoritario de Siria a manos de militantes yihadistas desató oleadas de júbilo, temor y alarma.

Sirios expatriados y muchos residentes en todo Oriente Medio se regocijaron por el derrocamiento de un líder que condujo a su país a través de 14 años de conflictos civiles que dejaron medio millón de sirios muertos y desplazaron a millones hacia países de todo el mundo.

Otros se preocuparon por la inestabilidad en una región ya convulsionada. Los gobiernos, ya fueran aliados u opositores de Assad, se apresuraron a absorber el repentino y sorprendente desarrollo y evaluar las implicaciones para Oriente Medio y el mundo.

Emociones encontradas en Oriente Medio

En Líbano, miles de sirios se dirigieron al cruce fronterizo de Masnaa para regresar a su país natal, a pesar de la incertidumbre.

“Cualquier cosa es mejor que Bashar”, dijo Sami Abdel-Latif, un refugiado de Hama que regresaba para reunirse con su esposa y cuatro hijos.

“Es un sentimiento que hemos estado esperando durante 14 años”, dijo Malak Matar, quien se preparaba para regresar a la capital, Damasco. Ahora, dijo, “los sirios tienen que crear un Estado bien organizado y cuidar de su país”.

Muchos ciudadanos en los países vecinos de Siria reaccionaron con alegría ante la noticia de que Assad había caído. En la capital de Jordania, Amán, el residente Muhab al-Majali dijo que su caída marca el fin de “un gobierno injusto y tiránico”.

“Creo que el futuro es hermoso y próspero para los sirios”, dijo.

Otros no estaban tan seguros, en una región que vio cómo la energía del movimiento democrático de la Primavera Árabe de 2011 colapsaba en conflictos y gobierno autoritario.

Saeed Sawy, un ingeniero en la capital egipcia, El Cairo, predijo que los grupos rebeldes de Siria descenderían en luchas internas sobre el futuro del país.

“Ya vimos esto antes”, dijo. “Lo vimos en Libia, en Túnez, en Yemen y Sudán. La gente se alegra por la caída de los tiranos, luego discrepan y luchan, y comienza una guerra civil”.

Los vecinos de Siria aumentaron la seguridad a lo largo de sus fronteras

Líbano dijo que estaba cerrando todos menos uno de sus cruces fronterizos terrestres con Siria. Jordania también cerró un cruce fronterizo.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que las fuerzas israelíes habían tomado temporalmente una zona de amortiguamiento en los Altos del Golán establecida por un acuerdo de alto el fuego de 1974, después de que las tropas sirias abandonaran sus posiciones. Se informó de ataques aéreos en un aeropuerto militar cerca de Damasco, que anteriormente había sido objetivo de Israel, y en otros sitios militares sirios.

Irán, un aliado clave de Assad, dijo que el pueblo sirio debería decidir el futuro de su país “sin intervención extranjera destructiva y coercitiva”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores en Teherán dijo que Irán apoya la unidad y la soberanía nacional de Siria, y espera ver “el fin de los conflictos militares, la prevención de actividades terroristas y el inicio de un diálogo nacional” con la participación de todos los grupos.

El gobierno iraquí, que es aliado de Irán, dijo que “apoya todos los esfuerzos internacionales y regionales que buscan abrir un diálogo” para Siria. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto instó a un “proceso político integral” para establecer una nueva era de paz en el país devastado por la guerra.

El líder del gobierno reconocido internacionalmente de Yemen dio la bienvenida a la caída de Assad como “un momento histórico”. El gobierno de Yemen está en guerra con los rebeldes hutíes, respaldados por Irán.

Turquía ha respaldado a grupos militantes anti-Assad en Siria y podría jugar un papel clave en lo que suceda a continuación. El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, dijo que la caída de Assad trajo “esperanza”. Hizo un llamado al mundo para ayudar a “unir y reconstruir” Siria.

Fidan, quien se reunió en Qatar el sábado con diplomáticos de Rusia e Irán, los principales respaldos del régimen de Assad, dijo que las potencias regionales y globales deberían tratar de “actuar con prudencia y calma”.

Europa insta a la calma

La guerra envió a millones de sirios a huir hacia Europa y los expatriados salieron a las calles a celebrar en ciudades como París, Londres, Estocolmo, Helsinki y Atenas.

Muchos gobiernos europeos acogieron con satisfacción la partida de Assad mientras instaban a un rápido retorno a la estabilidad.

“El fin de la dictadura de Assad es un evento positivo y largamente esperado”, dijo Kaja Kallas, la recién nombrada jefa de política exterior de la Unión Europea, en una publicación en X. “Nuestra prioridad es garantizar la seguridad en la región. Trabajaré con todos los socios constructivos, en Siria y la región”.

El canciller alemán Olaf Scholz dijo en un comunicado que el fin del gobierno de Assad es “una buena noticia”, añadiendo que “lo que importa ahora es que se restaure rápidamente el orden y la ley en Siria”. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia dio la bienvenida a la caída de Assad, diciendo “el pueblo sirio ha sufrido demasiado”.

El primer ministro británico Keir Starmer también dio la bienvenida al fin del “régimen bárbaro de Assad”.

“Hacemos un llamado a todas las partes para proteger a los civiles y las minorías y asegurar que la ayuda esencial pueda llegar a los más vulnerables en las próximas horas y días”, dijo.

Rusia, que respaldó a Assad con tropas y aviones de guerra, dijo que ha estado siguiendo los “acontecimientos dramáticos” en Siria “con extrema preocupación”.

Estados Unidos evalúa los eventos

En Washington, el presidente Joe Biden se reunió con su equipo de seguridad nacional el domingo para una actualización sobre la situación en Siria.

El presidente electo Donald Trump dijo en una publicación en redes sociales el sábado, antes de que se confirmara la caída de Assad: “Siria es un desastre, pero no es nuestro amigo, y ESTADOS UNIDOS NO DEBERÍA TENER NADA QUE VER CON ELLO. ESTO NO ES NUESTRA LUCHA. DEJEN QUE SE RESUELVA. ¡NO SE INVOLUCREN!”

Estados Unidos tiene unos 900 soldados en Siria, incluidas las fuerzas estadounidenses que trabajan con aliados kurdos en el noreste controlado por la oposición para prevenir cualquier resurgimiento del grupo Estado Islámico.