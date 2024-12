Tribunal Supremo de Venezuela multa a TikTok con 10 millones de dólares por retos virales mortales

Share via

Share via Close extra sharing options

El Tribunal Supremo de Venezuela impuso el lunes una multa de 10 millones de dólares a TikTok por “no haber implementado las medidas necesarias” para prevenir retos virales en video que supuestamente derivaron en la muerte de tres niños venezolanos recientemente.

La jueza Tania D’Amelio declaró que TikTok había actuado de manera negligente y le dio ocho días para pagar la multa. Además, le ordenó a la compañía de servicios de video abrir una oficina en Venezuela que supervise el contenido, de forma que cumpla con las leyes locales.

La jueza no explicó cómo Venezuela obligaría a TikTok —cuya empresa matriz está en China— a pagar la multa. El gobierno venezolano ha bloqueado docenas de sitios web en años anteriores por no cumplir con las regulaciones establecidas por su comisión de telecomunicaciones.

Anuncio

TikTok no respondió de momento a las solicitudes de comentarios que le hizo The Associated Press.

En noviembre, el presidente venezolano Nicolás Maduro culpó a TikTok por la muerte de una niña de 12 años que supuestamente falleció después de participar en un reto difundido en TikTok que involucraba tomar pastillas tranquilizantes y no dormirse.

El ministro de Educación de Venezuela, Héctor Rodríguez, también dijo el mes pasado que un adolescente de 14 años murió después de participar en un reto publicado en TikTok que consistía en inhalar sustancias. Y el 21 de noviembre, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, culpó a los retos de video en TikTok por la muerte de un tercer niño.

Docenas de radiodifusoras y canales de televisión han sido sacados del aire en Venezuela durante el gobierno de Maduro debido a su cobertura de noticias. Más de 60 sitios web pertenecientes a grupos de derechos humanos y compañías de noticias fueron bloqueados en diferentes momentos este año, según VE Sin Filtro, un grupo que rastrea la libertad de prensa en el país sudamericano.

En agosto, Venezuela prohibió la red social X mientras miles de venezolanos salían a las calles para protestar por la reelección de Maduro.

En un principio, el gobierno venezolano prohibió X durante 10 días, después de que Maduro acusara a su propietario Elon Musk de usar la plataforma para orquestar ataques contra Venezuela. Musk había acusado a Maduro de manipular las elecciones del 28 de julio, las cuales, según Naciones Unidas y el Centro Carter —una organización que monitorea elecciones en todo el mundo— no cumplieron con los estándares internacionales.

Ahora es posible acceder a X a través de proveedores de internet privados en Venezuela, pero sigue bloqueado por el proveedor de internet estatal del país, Movilnet.