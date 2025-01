Al menos 42 personas mueren por ataques israelíes en Gaza; reanudarán diálogo de cese del fuego

(Abdel Kareem Hana / Associated Press)

Por lo menos 42 personas murieron en la Franja de Gaza por ataques israelíes durante la noche y hasta la mañana del viernes, incluidos niños, informaron trabajadores de hospitales y socorristas.

En tanto trabajadores del sector salud y el ejército de Israel daban versiones encontradas sobre órdenes de desalojo para dos hospitales en el norte del territorio palestino.

El personal del Hospital Mártires de Al Aqsa informó que más de una docena de mujeres y niños murieron en ataques contra varios lugares en el centro de Gaza, incluidos Nuseirat, Zawaida, Maghazi y Deir al Balah. Decenas de personas también perdieron la vida en todo el enclave en la víspera.

“Nos despertamos con el ataque de misiles. Encontramos toda la casa desintegrada”, dijo Abdul Rahman Al-Nabrisi en el campamento de refugiados de Maghazi.

Más tarde el viernes, funcionarios del Hospital Mártires de Al Aqsa señalaron que un ataque aéreo mató a tres personas en un automóvil en Zawaida, en el centro de Gaza. Por su parte, la agencia de Protección Civil de Gaza informó que un ataque aéreo mató a siete personas, incluidos cuatro niños y una mujer, en el barrio de Shijaiyah, en las afueras de la Ciudad de Gaza, y que otro ataque mató a dos personas en Al-Samer en Ciudad de Gaza.

Las fuerzas militares de Israel dijeron en un comunicado que durante el día anterior habían atacado decenas de puntos de reunión y centros de comando de Hamás en toda la Franja de Gaza. Y afirmaron que emitieron una advertencia para que las personas abandonaran un área del centro de Gaza de inmediato, ya que atacarían después de lanzamientos desde allí hacia Israel. El ejército israelí dijo que algunos proyectiles entraron en Israel desde el centro y norte de Gaza, sin informes de heridos.

El periodista independiente Omar al-Derawi estaba entre las víctimas mortales del viernes en la madrugada. Se colocó un chaleco de prensa sobre su sudario. El Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York, dijo el mes pasado que más de 130 reporteros palestinos han sido asesinados en la guerra en Gaza.

Los israelíes también se despertaron con ataques el viernes. Israel dijo que se dispararon misiles desde Yemen, lo que activó las sirenas de ataque aéreo en Jerusalén y el centro de Israel y llevó a las personas a refugiarse. De momento no había informes de heridos o daños. Los combatientes hutíes de Yemen a menudo se atribuyen la responsabilidad.

Inquietudes por los hospitales del norte de Gaza Mientras el Consejo de Seguridad de la ONU se reunía el viernes para discutir los efectos de la guerra en los hospitales de Gaza, un hospital en el norte, Al-Awda, informó en un comunicado que el ejército de Israel había dicho al personal y a los pacientes que desalojaran inmediatamente. No dio detalles.

Y una enfermera del Hospital Indonesio en el norte de Gaza le dijo a The Associated Press que habían recibido órdenes de desalojo. Hablando bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados para hablar públicamente, la enfermera comentó que todavía estaban allí con 19 personas, incluyendo ocho pacientes, y el personal había pedido ambulancias.

El ejército de Israel dijo que no estaba “operando para evacuar” los hospitales Al-Awda o Indonesio.

“Se enviaron mensajes para reiterar a los funcionarios de las autoridades sanitarias que no es necesario evacuar el hospital”, dijo sobre el Indonesio.

Las declaraciones de ambas partes no pudieron ser verificadas de inmediato. El ejército israelí restringe mucho los movimientos de los palestinos en Gaza y ha prohibido la entrada de periodistas extranjeros al territorio durante toda la guerra, lo que dificulta verificar la información.

El efecto de la guerra en los hospitales ha sido un tema de debate, ya que el sistema de salud ha sido en gran parte devastado. Israel ha acusado repetidamente a Hamás de operar desde hospitales y afirma que el ejército trata de proteger las instalaciones. El ejército ha llevado a cabo redadas en varios hospitales, incluidos Al-Awda e Indonesio, durante la guerra.

El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, dijo al Consejo de Seguridad el viernes que un informe reciente de su oficina documentó “al menos 136 ataques contra al menos 27 hospitales y otras 12 instalaciones médicas en Gaza que causaron muertes y heridas significativas entre doctores, enfermeras, personal médico y otros civiles, y dañaron o destruyeron muchos de los edificios atacados”. Señaló que ambas partes deben proteger las instalaciones.

18/”>Más negociaciones en Qatar

Hamás dijo en un comunicado que las negociaciones indirectas para un alto al fuego se reanudarían el viernes, un día después de que la oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijera que había autorizado a una delegación de la agencia de inteligencia Mossad, la agencia de seguridad interna Shin Bet y el ejército continuaran las conversaciones en Qatar.

Las conversaciones lideradas por Estados Unidos se han estancado repetidamente. Netanyahu ha prometido seguir adelante con la guerra en Gaza hasta que Hamás sea destruido. Pero los combatientes, aunque ya están muy debilitados, han vuelto a agruparse repetidamente, a menudo después de que las fuerzas israelíes se retiran de las áreas.

Israel lanzó su ofensiva militar en Gaza en respuesta al asalto de combatientes liderados por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, donde murieron unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y otras 250 fueron tomadas como cautivos. Alrededor de 100 rehenes aún están dentro de Gaza, al menos un tercio se cree que están muertos.

La ofensiva de Israel ha matado a más de 45.500 palestinos en Gaza, según el Ministerio de Salud del territorio, que indica que más de la mitad de los muertos eran mujeres y niños. El ministerio no distingue entre civiles y combatientes en su recuento.

El ejército de Israel alega que sólo ataca a militantes y culpa a Hamás por las muertes de civiles porque sus combatientes operan en áreas residenciales densas. El ejército israelí dice que ha matado a 17.000 combatientes palestinos, sin proporcionar pruebas.

La guerra ha causado una destrucción generalizada y ha desplazado a aproximadamente el 90% de los 2,3 millones habitantes de Gaza, muchos de ellos varias veces. Ahora ha llegado el invierno, y cientos de miles están refugiados en tiendas de campaña cerca del mar.