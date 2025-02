Rubio: Oferta de El Salvador de encarcelar a criminales estadounidenses enfrenta ‘legalidades’

En una carta que Rubio envió a los legisladores y que fue obtenida por The Associated Press, dijo que el Departamento de Estado trabajaría con el Congreso “para reorganizar y absorber ciertas oficinas, misiones y departamentos de USAID”.

En 2023, Bukele inauguró una mega prisión con capacidad para 40.000 pandilleros y redujo los alimentos de los prisioneros a dos veces al día. Los prisioneros allí no reciben visitas, y no hay programas que los preparen para la reinserción en la sociedad después de sus condenas ni talleres o programas educativos.

Newsletter Suscríbase al Kiosco Digital

Encuentre noticias sobre su comunidad, entretenimiento, eventos locales y todo lo que desea saber del mundo del deporte y de sus equipos preferidos.

Enter email address Sign Me Up

You may occasionally receive promotional content from the Los Angeles Times en Español.