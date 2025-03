En sus propias palabras: La opinión del papa Francisco sobre la renuncia ha cambiado con el tiempo

Mientras se recupera de una neumonía en el hospital, el papa Francisco ha delegado cada vez más sus responsabilidades diarias a los cardenales, mientras surgen preguntas sobre el futuro cercano y a largo plazo de su papado.

El sábado, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ocupó el lugar de Francisco para celebrar una misa para un grupo antiaborto. El domingo, otro funcionario del Vaticano, el cardenal Michael Czerny, asumirá el papel del papa para celebrar una misa del Año Santo para voluntarios.

No hay razón para que tal delegación de obligaciones papales no pueda continuar, especialmente dado que Francisco sigue consciente y trabajando desde el hospital. Y el sábado, sus médicos informaron de una “mejora gradual y leve” en su condición. Sin embargo, el papa de 88 años ha hablado sobre la posibilidad de renunciar, aunque su postura ha cambiado con el tiempo, especialmente tras la muerte del papa Benedicto XVI.

Anuncio

Esto es lo que Francisco ha dicho sobre la jubilación papal, en sus propias palabras:

Sobre la renuncia de Benedicto:

En sus memorias de 2024, “Vida: Mi historia a través de la historia”, Francisco relató cómo se enteró por primera vez de la renuncia de Benedicto, la primera en 600 años. Dijo que un periodista del Vaticano lo había llamado en Buenos Aires el 11 de febrero de 2013 y le dio la noticia mientras se estaba produciendo.

“Por un momento quedé paralizado. Apenas podía creer lo que estaba escuchando”, escribió Francisco en las memorias. “Esta era una noticia que nunca había esperado recibir en mi vida: la renuncia de un papa era inimaginable, aunque estaba prevista en el derecho canónico. En los primeros momentos me dije a mí mismo: ‘Debo haber entendido mal, no es posible’. Pero luego comprendí que Benedicto seguramente había meditado y orado durante mucho tiempo antes de tomar esta valiente y histórica decisión. Ante su fuerza decreciente, se dio cuenta de que el único elemento insustituible en la Iglesia es el Espíritu Santo, y el único Señor es Jesucristo. Por eso fue un gran papa, humilde y sincero, que amó a la iglesia hasta el final”.

Durante la década que vivieron juntos en el Vaticano como papa reinante y papa emérito, Francisco elogió repetidamente el valor y la humildad de Benedicto por renunciar y dijo que había “abierto la puerta” para que futuros papas también se retiraran.

Sobre la posibilidad de que él siga:

En una entrevista de 2022 con el diario ABC de España, Francisco reveló que había escrito una carta de renuncia poco después de ser elegido pontífice. La carta establecía su renuncia si problemas médicos le impedían cumplir con sus deberes o anunciar libremente una renuncia.

El texto de la carta no ha sido publicado y no se sabe qué tipo de impedimento médico o falta de conciencia podría desencadenar una renuncia. El derecho canónico no tiene una disposición sobre qué hacer si un papa queda permanentemente incapacitado, y los canonistas están divididos sobre si una carta de renuncia preescrita sería válida.

El canon 332.2 dice que para que un papa renuncie a su cargo, “se requiere para la validez que la renuncia se haga libremente y se manifieste adecuadamente, pero no que sea aceptada por nadie.”

Francisco se refirió a la existencia de su carta de renuncia tan recientemente como el año pasado. Pero en sus memorias, que se publicaron hace un año este mes, Francisco dijo que no tenía planes de renunciar y que, al menos en ese momento, gozaba de buena salud.

Vida y Estilo Francisco cumple 3 semanas hospitalizado tras mensaje que mostró al mundo lo débil que se encuentra El papa Francisco cumplió el viernes tres semanas de hospitalización a causa de una neumonía bilateral, en condición estable, recibiendo terapia, pero no necesariamente mejorando, luego de ofrecer al mundo un indicio tangible de lo débil y enfermo que se encuentra.

“Pero esta es, repito, una posibilidad lejana, porque realmente no tengo ninguna causa lo suficientemente seria como para pensar en renunciar”, dijo. “Algunas personas pueden haber esperado que tarde o temprano, quizás después de una estancia en el hospital, pudiera hacer un anuncio de ese tipo, pero no hay riesgo de ello: Gracias a Dios, gozo de buena salud, y como he dicho, hay muchos proyectos por llevar a cabo, si Dios quiere”.

Qué cambió después de la muerte de Benedicto:

Benedicto murió el 31 de diciembre de 2022, a la edad de 95 años.

En su primera entrevista con The Associated Press después de la muerte, Francisco repitió nuevamente que Benedicto había abierto la posibilidad de futuros papas jubilados. Reiteró que si él siguiera, viviría fuera del Vaticano en una casa para sacerdotes jubilados en la diócesis de Roma y sería referido como el “obispo emérito de Roma” en lugar de “papa emérito”.

Francisco dijo que la decisión de Benedicto de vivir en un monasterio convertido en los Jardines Vaticanos era una “buena solución intermedia”, pero que los futuros papas jubilados podrían querer hacer las cosas de manera diferente.

Sin embargo, unas semanas después, hablando con sacerdotes congoleños y sursudaneses, Francisco cambió de tono. Liberado de la presencia de Benedicto, Francisco señaló los riesgos de que las renuncias papales se convirtieran en la norma. Reiteró que había escrito una carta de renuncia, pero dejó claro que el papado es para toda la vida.

“Lo hice en caso de que tenga algún problema de salud que me impida ejercer mi ministerio y no esté completamente consciente para renunciar”, dijo, según los comentarios a puerta cerrada reportados por la revista jesuita La Civiltà Cattolica.

“Sin embargo, esto no significa que los papas que renuncian deban convertirse, digamos, en una ‘moda’, o en algo normal. Benedicto tuvo el coraje de hacerlo porque no se sentía capaz de continuar debido a su salud. Yo, por el momento, no tengo eso en mi agenda. Creo que el ministerio del papa es ad vitam (para toda la vida). No veo razón por la cual no deba ser así. El ministerio de los grandes patriarcas es siempre para toda la vida. Y la tradición histórica es importante”.

“Si, por otro lado, escuchamos bien los rumores, ¡entonces deberíamos cambiar de papa cada seis meses!”.