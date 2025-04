Lo que se sabe del derrumbe del techo de un club en República Dominicana que dejó al menos 58 muertos

Share via

El techo de una icónica discoteca en la capital de República Dominicana se derrumbó casi una hora después de que comenzara un concierto de merengue, dejando al menos 58 muertos y al menos 160 heridos. Políticos y deportistas se encontraban entre los asistentes al Jet Set en Santo Domingo cuando ocurrió el desastre el martes.

Las autoridades indicaron que es demasiado pronto para determinar la causa del derrumbe.

Los equipos de rescate seguían buscando supervivientes entre los escombros más de 12 horas después del derrumbe, mientras una multitud esperaba ansiosamente noticias de sus seres queridos en las inmediaciones.

¿Qué ocurrió?

El techo se derrumbó casi una hora después de que comenzara el concierto de merengue dirigido por Rubby Pérez en el Jet Set, conocido por organizar fiestas de merengue todos los lunes que atraían a artistas nacionales e internacionales, así como a personalidades dominicanas de renombre.

Un video publicado en redes sociales muestra partes del techo desplomándose mientras la gente comenzaba a alejarse segundos antes de que se derrumbara por completo.

Nelsy Cruz, gobernadora de la provincia de Monte Cristi y hermana de Nelson Cruz, siete veces All-Star de las Grandes Ligas, fue la primera persona en alertar al presidente dominicano Luis Abinader sobre el desastre. Lo llamó y le dijo que estaba sepultada bajo los escombros, según la primera dama Raquel Abraje.

Nelsy Cruz falleció posteriormente en el hospital a causa de sus heridas, informaron las autoridades.

Octavio Dotel, quien lanzó para 13 equipos de las Grandes Ligas en una carrera de 15 años y ganó un campeonato mundial con los Cardenales de San Luis, fue confirmado como uno de los fallecidos después de que un techo se derrumbara en un club nocturno en su natal República Dominicana, donde asistía a un concierto de merengue.

¿Por qué se derrumbó el techo?

Las autoridades afirman que es demasiado pronto para determinar por qué se derrumbó el techo. Los bomberos retiraron bloques de hormigón roto y crearon tablones improvisados para intentar llegar a los sobrevivientes sepultados bajo los escombros.

Se desconoce con qué frecuencia los funcionarios gubernamentales inspeccionan los edificios en República Dominicana ni cuándo se realizó la última inspección en Jet Set.

Una portavoz del Ministerio de Obras Públicas declaró a The Associated Press que todos los funcionarios estaban en el lugar y no estaban disponibles de inmediato. Refirió las preguntas a la alcaldía.

No se pudo contactar de inmediato a un portavoz de la alcaldía para obtener comentarios.

Los propietarios de Jet Set, quienes emitieron un comunicado indicando que estaban cooperando con las autoridades, no pudieron ser contactados de inmediato para obtener comentarios.

¿Quiénes son las víctimas?

Familiares del cantante de merenguero Rubby Pérez, quien se encontraba en el escenario cuando se derrumbó el techo, informaron previamente que fue rescatado. Sin embargo, Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencia, declaró el martes por la tarde que la información “resultó ser falsa”. Añadió que los equipos de rescate seguían buscando a Pérez.

Mientras tanto, el mánager del cantante, Enrique Paulino, cuya camisa estaba salpicada de sangre, informó que el saxofonista del grupo falleció.

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana publicó en X que el lanzador de las Grandes Ligas, Octavio Dotel, falleció. Las autoridades ya habían rescatado a Dotel de los escombros y lo habían trasladado a un hospital. También falleció el beisbolista dominicano Tony Enrique Blanco Cabrera, según Satosky Terrero, portavoz de la liga.

Los equipos de rescate buscan sobrevivientes en el club nocturno Jet Set luego de que su techo se derrumbara durante un concierto de merengue en Santo Domingo, República Dominicana, el martes 8 de abril de 2025. (Eddy Vittini/AP)

¿Qué es Jet Set?

Es una discoteca icónica ubicada en el sur de Santo Domingo que ha operado durante casi cinco décadas. Era conocida por sus “Lunes Jet Set”, donde se presentaban artistas locales e internacionales.

El club abrió sus puertas en 1973 como discoteca y restaurante, convirtiéndose en el local más popular de su tipo en República Dominicana, según Listín Diario, un periódico local.

Posteriormente, se trasladó del lugar donde abrió originalmente, celebrando su primer aniversario con el ícono del merengue y la salsa, Johnny Ventura.

El club fue renovado en 2010 y 2015, y fue alcanzado por un rayo en 2023, según el periódico.

Las entradas generales para el concierto del lunes con Rubby Pérez costaban $32, mientras que las VIP costaban $40, según el sitio web del club.

Los equipos de rescate llevan a una persona sacada de los escombros del club nocturno luego de que su techo se derrumbara durante un concierto de merengue en Santo Domingo, República Dominicana, el martes 8 de abril de 2025. (Eddy Vittini/AP)

¿Qué sigue?

Los equipos de rescate seguían buscando sobrevivientes hasta la tarde del martes, y las autoridades gubernamentales no han dicho cuándo pasarán a la fase de recuperación.

Si bien se espera una investigación exhaustiva del derrumbe, las autoridades aún no se han pronunciado sobre la posible causa del derrumbe del techo, ni sobre los posibles hallazgos preliminares.

La fiscal Rosalba Ramos declaró a la cadena de televisión CDN que, si bien “todos quieren saber” qué sucedió, las autoridades seguían centradas en encontrar sobrevivientes.