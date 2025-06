Estancamiento en vacunación infantil deja a millones de niños vulnerables a enfermedades prevenibles

Los programas de vacunación infantil a nivel mundial se han estancado desde 2010, lo que ha dejado a millones de niño vulnerables al tétanos, la polio, la tuberculosis y otras enfermedades que pueden prevenirse fácilmente.

La protección contra el sarampión, en particular, disminuyó en 100 países entre 2010 y 2019, lo que echó por tierra décadas de progreso, incluso en países ricos que anteriormente habían eliminado la enfermedad altamente infecciosa, según un nuevo análisis de las tendencias de vacunación global publicado el martes en la revista Lancet.

“Después del agua potable, la vacunación es la intervención más efectiva para proteger la salud de nuestros niños”, señaló Helen Bedford, profesora de salud infantil en el University College de Londres, quien no estuvo relacionada con la investigación. Advirtió que ha habido un pequeño pero preocupante aumento en el número de padres que omiten la vacunación de sus hijos en los últimos años, por razones tales como desinformación.

Anuncio

“Después del agua potable, la vacunación es la intervención más efectiva para proteger la salud de nuestros niños” — Helen Bedford, profesora de salud infantil

Bedford señaló que, en el Reino Unido, eso ha resultado en el mayor número de casos de sarampión registrados desde la década de 1990 y en la muerte de casi una docena de bebés por tos ferina. Las tasas de vacunación en Estados Unidos también están disminuyendo, y las exenciones de vacunación están en un nivel históricamente alto.

Después de que la Organización Mundial de la Salud estableciera su programa de inmunización rutinaria en 1974, los países hicieron esfuerzos significativos para proteger a los niños contra enfermedades prevenibles y a veces mortales; se acredita al programa la inoculación de más de 4.000 millones de niños, lo que presumiblemente ha salvado la vida de 154 millones en todo el mundo.

Desde que comenzó el programa, la cobertura global de niños que reciben tres dosis de la vacuna contra la difteria-tétanos-tos ferina se duplicó, del 40% al 81%. El porcentaje de niños que reciben la vacuna contra el sarampión también aumentó del 37% al 83%, con incrementos similares para la polio y la tuberculosis.

Pero después de la pandemia de COVID-19, las tasas de cobertura disminuyeron, y un estimado de 15,6 millones de niños no recibieron la vacuna contra la difteria-tétanos-tos ferina ni la vacuna contra el sarampión. Casi 16 millones de niños no fueron vacunados contra la polio y 9 millones no recibieron la vacuna contra la tuberculosis, con el mayor impacto en el África subsahariana. El estudio fue financiado por la Fundación Bill & Melinda Gates y Gavi, The Vaccine Alliance.

Los investigadores del Instituto de Métricas y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington, quienes realizaron el análisis, señalaron que más de la mitad de los 15,7 millones de niños no vacunados del mundo en 2023 viven en ocho países: Nigeria, India, Congo, Etiopía, Somalia, Sudán, Indonesia y Brasil.

Desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó a retirar a su país de la OMS y desmanteló la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, los expertos en salud pública han advertido sobre nuevas epidemias de enfermedades infecciosas. Los investigadores dijeron que era demasiado pronto para saber qué impacto podrían tener los recientes recortes de fondos en las tasas de inmunización infantil.

La OMS dijo que los casos de sarampión se han multiplicado por 11 en el continente americano este año en comparación con 2024. Las infecciones de sarampión se duplicaron en la región europea en 2024 en comparación con el año anterior y la enfermedad sigue siendo común en África y el sudeste asiático.

“A todos nos conviene que esta situación se rectifique”, expresó en un comunicado el doctor David Elliman, un pediatra que ha asesorado al gobierno británico. “Mientras las enfermedades infecciosas prevenibles con vacunación se presenten en cualquier parte del mundo, todos estamos en riesgo”.