Crece el debate por las armas en Brasil tras tiroteo escolar

"Me han robado a punta de pistola tres veces. Tienes que entregar todo", contó Adelio de Sousa, dueño de un pequeño restaurante en el centro de Sao Paulo. "Pero tener un arma no hubiera mejorado las cosas. Probablemente estaría muerto ahora si hubiera sacado una pistola para defenderme de los ladrones. Más armas no harán que nuestro país sea más seguro. Tenemos que encontrar una mejor solución".