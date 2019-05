La extraña toma de la Embajada de Corea del Norte en España, que terminó con la fuga de un hombre de L.A

En 2006, lideró una exitosa misión para rescatar a tres adolescentes hambrientos que se escondían en la ciudad china de Yanji. En unas memorias, "Under the Same Sky: From Starvation in North Korea to Salvation in America" (Bajo el mismo cielo: desde la hambruna en Corea del Norte hasta la salvación en EE.UU), Joseph Kim escribió acerca de cómo Hong los llevó a un centro comercial para comprarles ropa que los hacía parecer adolescentes seguidores del hip-hop: camisetas, pantalones estilo hipster, gorras de béisbol giradas de lado.