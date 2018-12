Por los créditos negociados con China, Ecuador se enfrenta a un enorme déficit presupuestario

"¿Moreno ha aprendido algo? Me temo que no. No veo ninguna austeridad en el gobierno y debería haber mucha", explicó Albornoz. "El FMI es un banco y espera que se le pague. Pero sin un plan de austeridad, con un enorme déficit y gastos públicos en aumento, será difícil para Moreno obtener un préstamo".