El grupo Reddit en el centro del escándalo de abuso sexual de la iglesia La Luz del Mundo

Al crecer, el mundo de Sandra Martínez giraba en torno a la iglesia de La Luz del Mundo. Ella removió la tierra cuando era adolescente para ayudar a construir una nueva iglesia en Houston.

Años después, cuando la iglesia les pidió a los feligreses que ayudaran a sus misioneros, Martínez dijo que ella y su esposo donaron la escritura de su casa y se mudaron a un apartamento.

Después de que Martínez, que ahora tiene 37 años, dejó la iglesia, pudo preservar su relación con su madre, actual miembro de la iglesia. Pero eso cambió a principios de junio, cuando Naason Joaquín García, el jefe de la iglesia, conocido por sus seguidores como “el apóstol” de Jesucristo, fue arrestado y acusado de múltiples cargos de abuso sexual.

Madre e hija intercambiaron una larga y acalorada serie de textos. No han hablado desde entonces. Su madre, que normalmente visitaba a Martínez y a sus hijos todos los meses, no ha venido.

Mientras la iglesia apoya decididamente a García, los ex feligreses están lidiando silenciosamente con la noticia de su arresto. Los más de una docena de ex-miembros con los que The Times habló, citaron una variedad de razones para dejar una iglesia que en algún momento fue parte central en sus vidas. Algunos dijeron que simplemente ya no creían en el apóstol.

Al igual que Martínez, algunos ex miembros de la iglesia han encontrado un sentido de comunidad en un grupo de Reddit con más de 800 miembros, donde individuos anónimos discuten los acontecimientos en un caso criminal que tiene repercusiones que van desde México -donde se fundó La Luz del Mundo- hasta docenas de países alrededor del mundo.

Naason Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, ha sido acusado de múltiples cargos de abuso sexual, incluyendo la violación de una menor. (Al Seib / Los Angeles Times)



Pero el grupo también se ha convertido en un foco del equipo de defensa de García.

En un escrito presentado el miércoles, alegaron que un testigo de la fiscalía buscó a personas del grupo Reddit que estarían dispuestas a participar en un complot para culpar al apóstol, para así vender con mayor facilidad un documental que está haciendo sobre García y la iglesia.



El escrito alega que la testigo, a quien no nombran, afirmó falsamente que García la violó y que coaccionó a dos testigos menores de edad para que participaran en pornografía infantil a fin de inculpar a García. Dice que a través de Reddit, ella solicitó fondos para financiar su documental y discutió la necesidad de obtener imágenes dañinas de García “quien está legalmente acusado de violación, malversación de fondos y fraude” con el fin de tener un mejor “B-roll”.

Los abogados de la defensa también dijeron que ella se presentó en línea como ex amante despreciada de García y escribió acerca de lo que fue enamorarse de él.

“Ella aprovechó el poder de los medios sociales en busca de alguien más que tuviera elementos para afectarlo”, escribieron.

La oficina del fiscal general de California, que está procesando el caso, se negó a hacer comentarios. Pero los fiscales del estado han dicho que los cargos presentados contra García hasta ahora son la punta de un iceberg, y han pedido a otras víctimas que se presenten.

Algunos de los ex miembros de la iglesia entrevistados dijeron que ya no hablan con familiares. Otros dicen que intentan evitar hablar del arresto con sus seres queridos. La mayoría ahora dicen que se sienten validados en su decisión de dejar la fe.

Martínez dijo que la comunidad en línea la hace sentir conectada con otras personas que dicen no tener comunicación con sus familiares.

Un bautismo en la iglesia La Luz del Mundo en Guadalajara en junio. (Ulises Ruiz / AFP/Getty Images)



“Aunque no nos conocemos personalmente, básicamente todos estamos pasando por lo mismo, y todos necesitamos ese sistema de apoyo en este momento”, dijo.

El abuelo del líder fundó La Luz del Mundo en 1926. García, su padre y su abuelo se convirtieron en líderes carismáticos de la iglesia. LaLuz del Mundo tiene rasgos pentecostales, incluyendo el hablar en lenguas, y se basa en una interpretación estricta de la Biblia. Una reunión anual de cientos de miles, llamada la Santa Cena, conmemora la muerte y el sacrificio de Cristo.

El arresto de García ha hecho que algunos miembros del grupo Reddit establezcan reglas específicas cuando tratan con sus familiares.

El Día del Padre, Jonathan Pérez, de 32 años, escritor de becas en Los Ángeles, envió un mensaje de texto a sus hermanos antes de una reunión con una petición: No hablar de La Luz del Mundo.

Pérez dejó su casa e iglesia en el Este de Los Ángeles a la edad de 19 años después de sentirse no aceptado por su condición de hombre gay. Debido a que su relación con sus padres ha sido un “trabajo en progreso” desde que dejó la iglesia, dijo Pérez, se ha guardado para sí mismo lo que pensaba sobre el arresto de García.

Cuando le enviaron un comunicado de prensa de la iglesia que decía que García era inocente, Pérez decidió callarse.

“No quiero perder a mis padres en el curso de esto”, dijo.

Mientras tanto, la iglesia ha lanzado una campaña en los medios de comunicación social llamada “Somos luz”, en la que los miembros hablan en mensajes de vídeo sobre los valores que adquirieron de la fe.

“Ahora es el momento de trabajar más duro, ahora es el momento de orar más”, dijo Ken Rosenfeld, abogado principal de García, a los feligreses en una entrevista con Berea Internacional, una organización que contrata a la iglesia para proporcionar noticias relacionadas con La Luz del Mundo. “Ahora es el momento de levantarse más fuerte porque estamos bajo ataque”.

Renee de la Torre, investigadora en Guadalajara para el Centro de Investigación y Estudios de Posgrado en Antropología Social que ha estudiado La Luz del Mundo, dijo que García es tan importante en la identidad de la iglesia que cuestionarlo puede causar grandes tensiones entre los miembros de la familia.

“Quienquiera que pregunte algo, se le tachará de infiel y será visto como el enemigo”, dijo. “Esto no sólo sucede en La Luz del Mundo, sino en muchos grupos que se centran en las cualidades sobrenaturales de los líderes religiosos”.

Patricia Fortuny, antropóloga mexicana, dijo que La Luz del Mundo se destaca entre otras iglesias pentecostales en ese sentido.

Se refirió a un video que muestra al hijo de García siendo presentado a la iglesia en el 2007. Dirigiéndose a él con voz estruendosa, García declara que si sale de la iglesia, “olvida que tienes un padre, olvida que tienes un hogar, mis puertas se cerrarán para siempre”. Pero si sirves a Dios y a la iglesia, mis brazos siempre estarán abiertos”.

Jack Freeman, un ministro y portavoz de la iglesia, enfatizó que la iglesia no pone a la gente en una lista negra si deciden dejar la iglesia y que “no hay agresión contra nadie”.

“El libre albedrío y la capacidad de tomar sus propias decisiones es un derecho que Dios nos ha dado”, dijo Freeman. “Que yo diga que tú eres el enemigo y que estamos en guerra contra ti, esa no es mi posición”.

Un ex ministro de jóvenes de 25 años de Los Ángeles, que no quiso ser identificado porque temía una reacción violenta, durante años había albergado silenciosamente muchas dudas sobre su fe.

Después de que García asumió el poder en 2014 tras la muerte de su padre - el apóstol anterior - las dudas del joven acerca de si García había sido verdaderamente designado por Dios se hicieron más profundas. Le preocupaba la veneración de los seguidores de García, cuyas iniciales están inscritas en los himnos y mantones de los feligreses.

Cuando García fue arrestado, el joven finalmente les dijo a sus padres, ambos devotos miembros de la iglesia, que no creía en el apóstol. Su madre y su padre, abatidos, le preguntaron qué le había pasado al hijo que una vez conocieron.

Claudia Eunice Hernández, de 28 años, médico general en la Ciudad de México, simpatiza con las publicaciones de Reddit en las que la gente describe sentirse alienada después de haber dejado la iglesia. Recordó que se sintió culpable cuando se fue después de salir con alguien de otra religión.

“No se te permite dudar o pensar cosas malas acerca de[el apóstol] porque eso es una señal de que el enemigo te está usando,” dijo ella. “En esos casos, se supone que debes orar más, pedirle a Dios que te libre de esos pensamientos, para que puedas estar en gracia de Dios”.

Hernández ha hablado con su padre, un miembro de la iglesia, sobre los cargos.

“Ella tiene su punto de vista y hemos acordado respetar nuestras diferencias; si no, perdemos nuestra fraternidad como familia”, dijo Jesús Hernández, de 54 años.

Dijo que ha sido miembro prácticamente toda su vida, “no por imposición o tradición sino por convicción”.

Sergio Meza Jr. de 46 años, un trabajador del Puerto de Los Ángeles, ha seguido de cerca el caso criminal desde el arresto del apóstol. Pasó su niñez mudándose con sus padres - ambos ex misioneros de La Luz del Mundo - a diferentes ciudades en Texas y México para ayudar a construir o expandir iglesias, principalmente en áreas de bajos recursos.

Su familia dejó la iglesia hace unas tres décadas después de mudarse a Los Ángeles. Su padre, dijo Meza, comenzó a recibir reacciones violentas en los sermones públicos de la iglesia por decidir no seguir siendo ministro. Cuando se salieron, su familia extendida dejó de hablar con sus padres.

A Meza le gustaría que más miembros de la iglesia cuestionaran la legitimidad del apóstol. Cree que el deseo proviene de la sensación de que ha perdido a un grupo de personas de su vida. Gente que su padre, su madre y Meza amaban.

“Hubo funerales, hubo fiestas de cumpleaños en las que no nos querían”, dijo. “No creo que haya más dolor; creo que estamos más allá de eso. Es como desenterrar un cadáver y las emociones resurgen.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí