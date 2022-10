El nuevo ajuste de cuentas racial de México: Un movimiento protesta contra el colorismo y el privilegio de los blancos

Hace unos meses, varios empleados de un restaurante de cortes de lujo de Ciudad de México presentaron una denuncia condenatoria: El restaurante tenía una política de segregación en la que las mejores mesas estaban reservadas para los clientes de piel más clara.

La idea de que los mexicanos más blancos recibieran un trato preferente no era sorprendente en un país en el que las personas de piel más oscura llevan mucho tiempo ganando menos dinero, recibiendo menos oportunidades de educación y siendo casi invisibles en los medios de comunicación. Pero sí lo fue la consiguiente indignación pública.

Una pareja entra en Sonora Grill Prime en Ciudad de México. El restaurante ha sido acusado de asignar los asientos según el color de la piel.

(Luis Antonio Rojas / For The Times)

En pocos días, los activistas organizaron un boicot y la ciudad lanzó una investigación sobre el restaurante Sonora Grill Prime, que negó las acusaciones. Numerosas personalidades públicas destacaron el escándalo como prueba del fanatismo generalizado. “El racismo es real”, dijo la alcaldesa Claudia Sheinbaum a los periodistas, utilizando una palabra que durante mucho tiempo se ha considerado tabú. “Tenemos que aceptar que existe y luchar contra él”.

Anuncio

Durante gran parte de la historia moderna de México, muchos negaron que el racismo existiera aquí.

Abrazaron el mito fundacional de la nación de que su gente es mestiza, una única raza mezclada de sangre indígena y española, insistiendo en que no podía haber prejuicios porque todos los mexicanos eran iguales.

Pero un creciente movimiento social está desafiando esta idea, poniendo en primer plano el debate sobre la discriminación basada en el color de la piel.

Miembros de un colectivo que lucha contra el racismo asisten a una reunión en el parque de Chapultepec, en Ciudad de México. (Luis Antonio Rojas / For The Times)

Los activistas han presionado para que haya más diversidad en la industria del cine y la televisión y han lanzado campañas para acabar con los perfiles policiales.

A través de Twitter y TikTok, han denunciado a empresas y celebridades por discriminación y han popularizado un nuevo término -whitexican, una mezcla de las palabras blanco y mexicano- para referirse a la élite rica y de piel clara del país.

Anuncio

El movimiento ha encontrado un poderoso aliado en el presidente Andrés Manuel López Obrador, un izquierdista de rostro bronceado del estado de Tabasco cuya familia ha sido objeto de difamaciones racistas, y que ha puesto de relieve el problema del racismo como ningún otro líder en la historia de México.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador participa en una ceremonia indígena durante su toma de posesión en 2018. (Alejandro Cegarra / Bloomberg via Getty Images)

En los últimos días, los activistas de aquí han visto cómo se desarrolla un escándalo en Los Ángeles que se siente notablemente cerca de casa.

Cuando tres miembros latinos del Concejo Municipal de Los Ángeles fueron grabados burlándose de los indígenas mexicanos por ser bajos, de piel oscura y feos, “no me sorprendió en absoluto”, dijo José Antonio Aguilar, fundador del grupo Racismo MX.

“Por supuesto que el racismo que vivimos aquí se exporta a las comunidades de inmigrantes en Estados Unidos”, dijo.

El escándalo le recordó una grabación secreta que salió a la luz en 2015, en la que el titular del instituto electoral de México fue captado burlándose del líder de un grupo indígena. El funcionario conservó su puesto, pero en los últimos meses activistas estudiantiles resucitaron la grabación para protestar por su aparición en un acto universitario.

Anuncio

Personas en el metro de Ciudad de México pasan junto a un anuncio que muestra a una mujer de piel clara.

(Luis Antonio Rojas / For The Times)

El nuevo ajuste de cuentas racial de México se ha encontrado con la resistencia de partes de la sociedad, con algunas de las principales personalidades de los medios de comunicación del país que acusan a los activistas de importar ideologías radicales de Estados Unidos y de buscar la división de la nación a través del tema racial.

“Sólo buscan separarnos”, dijo esta semana un presentador de piel clara del canal de noticias ADN 40 durante una mesa redonda sobre la diversidad en los medios de comunicación.

"¿Cómo pueden hablar de no discriminar cuando eso es lo que están haciendo?”, respondió un invitado. “Hay mexicanos pelirrojos. Hay blancos. ¿Ahora no los dejan salir en las películas porque no representan a México? Para mí, eso es discriminación”.

Gran parte del trabajo de los activistas se ha centrado en un primer paso básico: conseguir que sus compatriotas reconozcan que México es un país con diferencias raciales, aunque carezca de las categorías raciales más rígidas de un lugar como Estados Unidos.

Montserrat Ramos, a la izquierda, y Julián Gastellou charlan durante una reunión de colectivos que luchan contra el racismo en el parque de Chapultepec. (Luis Antonio Rojas / For The Times)

Anuncio

“Si toda tu vida te han dicho que todos somos iguales, que todos somos hermanos, medio indígenas y medio españoles, no puedes cuestionar realmente cómo te tratan”, dijo Julián Gastellou, un diseñador industrial de 30 años que recientemente comenzó a identificarse como afromexicano y pertenece a un colectivo que imparte talleres de “Racismo 101". “Así que primero hay que educar”.

Monserrat Ramos, una abogada de 26 años del estado de Oaxaca que fundó el grupo Basta Racismo MX, dijo que reconocer el racismo en México requiere abrir “profundas, profundas heridas coloniales”.

Si la esclavitud fue el pecado original de Estados Unidos, el colonialismo lo fue en América Latina.

La conquista española del Nuevo Mundo hace cinco siglos estableció un sistema de castas en el que la posición social estaba determinada en gran medida por la mezcla racial de una persona. En la cúspide de la escala estaban los descendientes de europeos, seguidos por los de herencia colonial e indígena. En la parte inferior estaban los indígenas, seguidos de los esclavos negros.

Fotografías de personas de piel clara expuestas en un laboratorio fotográfico. (Luis Antonio Rojas / For The Times)

Tras la Revolución Mexicana, una sangrienta lucha de siete años que terminó en 1917, los líderes de la nueva república impulsaron una ideología que unificara una nación fracturada.

Anuncio

En su centro estaba la figura del mestizo, un concepto que se adoptaría en toda América Latina.

José Vasconcelos, que defendió el concepto como primer ministro de educación de México, lo describió en 1925 como una “raza cósmica” del futuro, con todas las “virtudes de los indios y los europeos”.

A los mexicanos se les enseñó que vivían en una sociedad post-racial. En 1994, el representante del país ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas reconoció que el clasismo y el sexismo eran frecuentes, pero insistió en que “el fenómeno de la discriminación racial” no existía en México.

Tan arraigada estaba esta creencia que el país no suele hacer preguntas detalladas sobre la raza en las encuestas del Censo, lo que dificulta el estudio de la relación entre el color de la piel y la socioeconomía.

Una medida aproximada de la raza es el idioma, ya que se calcula que el 6% de la población habla al menos una de las docenas de lenguas indígenas que existen en el país. Pero eso no capta la variedad de tonos de piel que hay aquí.

En los últimos años, los académicos desarrollaron un nuevo método de investigación. Antes de preguntar por la vida de una persona, clasifican el tono de piel del encuestado en una escala de colores de 11 puntos que va del más oscuro al más claro.

Anuncio

Los resultados han sido sorprendentes.

Un estudio de 2017 publicado por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina de la Universidad de Vanderbilt descubrió que las personas con la piel más blanca habían completado 11 años de escolaridad en promedio, en comparación con los cinco años de las personas de piel más morena.

Los ingresos también están relacionados con el color de la piel, ya que las personas de piel oscura ganan un 52% menos que sus compatriotas más blancos.

No es que esto sorprenda mucho en un país en el que la palabra “indio” se utiliza habitualmente para describir a alguien perezoso y en el que padres y abuelos aconsejan a los jóvenes para que encuentren una pareja de piel clara “para mejorar la raza”.

Dentro de las familias y los grupos de amigos, la persona de color más claro suele recibir el apodo de güerito, o “blanquito”, y los de piel más oscura de “negrito”. Según el tono y el contexto, las palabras pueden ser insultos o términos cariñosos.

En el cine y la televisión, los actores de piel más oscura suelen quedar relegados a papeles de criados y delincuentes. Una convocatoria de casting para un anuncio de Aeroméxico en 2013 decía que las personas de “piel oscura” se abstuvieran de presentarse.

La desigualdad racial es igualmente visible en muchos hogares, donde las mujeres empleadas para cocinar, limpiar y hacer de niñeras suelen ser de piel oscura o indígenas. No es raro que los edificios de apartamentos prohíban el acceso de estas trabajadoras a las zonas públicas, o que haya ascensores designados específicamente para ellas.

Anuncio

La gente en una estación del metro pasa junto a un anuncio que muestra a un exfutbolista mexicano con peluca. (Luis Antonio Rojas / For The Times)

“A los animales se les trata mejor que a nosotros”, dijo Marcelina Bautista, que tenía 14 años cuando dejó su pueblo en el estado de Oaxaca para encontrar trabajo en la capital de México, donde recorrió las calles hasta que encontró un cartel que decía: “Se busca sirvienta”.

Bautista, que ahora tiene 56 años, fundó el primer sindicato de trabajadores domésticos de México. Afirma que el racismo es inextricable del clasismo, dado que la mayoría de los pobres del país son también de piel más oscura.

El movimiento social antirracista de México tiene antecedentes.

El levantamiento zapatista de 1994 se presentó como una revolución contra el neoliberalismo, pero también protestó por la marginación de las comunidades indígenas.

Los afromexicanos, que afirman que su propia existencia ha sido borrada por la ideología mestiza, presionaron al gobierno mexicano para que incluyera una pregunta sobre la ascendencia negra en el censo nacional en 2020, por primera vez en dos siglos. El censo reveló que unos 2,5 millones de los 127 millones de mexicanos se identifican como negros.

Pero las dramáticas conclusiones de los estudios académicos mostraron que el problema en México era mayor que la simple marginación histórica de las comunidades. Se trataba de una “pigmentocracia”, en palabras del académico Edward Telles, en la que el color de la piel es el determinante más importante de los logros económicos y educativos de una persona.

Anuncio

Los hallazgos se tradujeron lentamente en activismo.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. (Victor Ruiz/AP)

La causa recibió un gran impulso con la elección de López Obrador en 2018. En su toma de posesión, recibió una limpia tradicional durante una ceremonia indígena y prometió apoyar a los grupos indígenas que “viven con opresión y racismo, con pobreza y marginación”.

Dos años más tarde, un popular comediante se vio obligado a disculparse después de llamar “flan de chocolate” al hijo menor del presidente, de piel oscura.

En la celebración anual del Día de la Independencia de este año, en la que el presidente tradicionalmente grita "¡Viva México!” ante una multitud que grita, López Obrador añadió una nueva frase: "¡Muerte al racismo!”

Otro punto de inflexión fue la película “Roma”, ganadora del Oscar en 2018, protagonizada por Yalitza Aparicio, una oaxaqueña que se convirtió en un pararrayos para las discusiones sobre la raza.

Fue objeto de burlas por parte de comediantes y de una importante estrella de telenovelas, que utilizó un insulto racial al referirse a ella. Pero su aclamación -fue nominada al Oscar a la mejor actriz y apareció en las portadas de Vogue México y Vanity Fair- también la convirtió en un modelo a seguir para muchos.

Anuncio

La actriz Aketzaly Verástegui es miembro del grupo Poder Prieto, que aboga por la diversidad en el cine. (Luis Antonio Rojas / For The Times)

“Fue un momento crucial, tener todo este enfoque en una mujer indígena”, dijo Aketzaly Verástegui, una actriz del grupo Poder Prieto, que presiona por la diversidad en el cine. “Cuando crecía y veía la televisión, nunca vi rostros que se parecieran al mío”.

Muchos de los grupos antirracistas del país se formaron en línea durante la pandemia del COVID-19, algunos de ellos inspirados en parte por las protestas de Black Lives Matter que estallaron en todo Estados Unidos tras la muerte de George Floyd a manos de la policía en 2020.

Activistas antirracistas se reunieron en un parque de Ciudad de México. (Luis Antonio Rojas)

Una tarde reciente, varios de los nuevos grupos se reunieron para hacer un picnic en Chapultepec. Era la primera vez que muchos de los activistas se reunían en persona. El grupo, formado por unas 40 personas, se sentó en círculo y se presentó uno por uno.

Varios describieron una infancia en la que sus madres intentaron cambiar su complexión con productos para aclarar la piel. Un joven dijo que, al romper con él, una exnovia le había dicho: “No puedo creer que haya estado con una persona morena y fea”.

Anuncio

Una actriz que ha liderado el movimiento por la integración de la industria del cine, Maya Zapata, describió su frustración por conseguir que sus colegas de piel clara reconozcan que el país está estratificado por el tono de la piel.

"¿Ves el color de la gente que trabaja en este hotel?”, imploró recientemente a un grupo de ellos. "¿Ven el color de los huéspedes?”

"¡No, no veo el color!”, respondieron sus colegas.

Mientras se repartían tostadas y pollo, otra mujer describió su dolorosa relación con la raza. Con su pelo liso y castaño y su piel color miel, destacaba en su familia afrodescendiente, que a menudo se refería a ella como blanca.

En el parque de Chapultepec de Ciudad de México, el fundador de Racismo MX, José Antonio Aguilar, a la derecha, abraza a miembros de otros colectivos que luchan contra el racismo. (Luis Antonio Rojas / For The Times)

Sin embargo, en las zonas de lujo de la Ciudad de México, se le considera de piel oscura.

“Esto me ha dejado muy confundida”, dijo.

La mujer empezó a llorar y su hija pequeña corrió a abrazarla.

Anuncio

“Cuando era un bebé, era súper blanca”, continúa la mujer. “Me preocupaba que la gente pensara que la había robado”.

Otros se acercaron a darle abrazos.

“Gracias”, dijo ella. “Me han ayudado a encontrarme a mí misma”.

Cecilia Sánchez, de la oficina de The Times en Ciudad de México, contribuyó a este informe.

Para leer esta nota en inglés haga clic aquí