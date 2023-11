La Pequeña Amal llega con un mensaje de solidaridad y tolerancia a Tijuana

Show more sharing options

La puerta del cruce peatonal PedWest abrió momentáneamente este lunes y la Pequeña Amal cruzó la frontera de San Diego hacia Tijuana.

La marioneta de 12 pies de altura, que ha recorrido el mundo con un mensaje de tolerancia y solidaridad hacia las comunidades refugiadas, fue recibida con el aplauso de niños migrantes y autoridades que ya la esperaban.

“Bienvenida, Amal”, le dijo la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila mientras cargaba a su pequeño hijo de casi dos años. Junto a ella, se encontraba su hija Marina de 10 años, y la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, además de decenas de niños originarios de países como Haití, China, Estados Unidos y México.

La Pequeña Amal, un proyecto de la organización no lucrativa The Walk Productions en asociación con la compañía sudafricana Handspring Puppet, busca dar visibilidad a las millones de personas alrededor del mundo que se han visto forzadas a dejar sus hogares a causa de las guerras, violencia y persecución.

Amal, cuyo nombre significa esperanza en árabe, representa a una niña siria de 10 años en búsqueda de su madre.

“Su historia me toca el corazón”, dijo Ávila durante su discurso. “Soy madre de dos pequeños. Veo a mi hija Marinita, casi de la misma edad de Amal, y pienso ¿cómo me sentiría si mi hija me buscara alrededor del mundo igual que yo a ella sin poder encontrarnos?”.

“Sin duda, es motivo de una profunda reflexión y de responsabilidad de pensar en todos los niños y niñas que se encuentran en este contexto”, agregó.

Decenas de niños que forman parte del Sistema Estatal de Música —conformado por Promotoras de las Bellas Artes y Redes 2025— engalanaron con su voz la ceremonia de bienvenida.

Posteriormente, formaron un círculo para bailar y cantar junto a la marioneta canciones como La víbora de la mar o La rueda de San Miguel.

La marioneta es maniobrada por tres personas, una para cada brazo y una más desde el torso.

La pequeña Amal, una marioneta gigante de una niña refugiada siria, viaja a Tijuana, Baja California, el lunes 6 de noviembre de 2023. (Ana Ramirez/The San Diego Union-Tribune)

De acuerdo con un reporte de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, el número de personas en el mundo que han huído de sus hogares debido a situaciones de violencia asciende a más de 114 millones. De ellas, el 41% son niños, niñas y adolescentes, dijeron autoridades.

En el marco de la histórica visita de Amal a Baja California, se firmó un acuerdo de colaboración entre el estado y la ACNUR.

“Es para reafirmar nuestro trabajo conjunto y seguir estrechando esfuerzos en actividades que favorezcan la protección y la integración local para personas refugiadas en el estado”, explicó Renee Cluijpers, representante adjunta de ACNUR en México.

La caminata de Amal se realiza en colaboración con agencias de las Naciones Unidas como la ACNUR, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Amal ha recorrido 14 países y en su último viaje pasó por 40 ciudades de Estados Unidos, incluyendo San Diego el pasado fin de semana.

“Estamos entusiasmados de que Amal pueda conocer la amabilidad y empatía del pueblo mexicano y alentar a todos, tanto allí como en todo el mundo, a enfrentar los problemas relacionados con la inmigración, con cuidado y responsabilidad”, comentó en un comunicado David Lan, cofundador y director de The Walk Productions.

Tijuana es su primera parada en un recorrido de casi tres semanas por distintas ciudades en México, dijeron organizadores.

“Tijuana es una ciudad donde llegan muchos niños en calidad de refugiados solos”, dijo Caballero. “Con este acuerdo que se firma con el gobierno del estado, nosotros mostramos nuestro apoyo para que estos niños estén seguros en la ciudad”.

Caballero no dió cifras, pero dijo que el número de niños migrantes que ha llegado a la ciudad se ha ido en incremento en los últimos años.

La pequeña Amal, una marioneta gigante de una niña refugiada siria, viaja a Tijuana, Baja California, el lunes 6 de noviembre de 2023. (Ana Ramirez/The San Diego Union-Tribune)

La Pequeña Amal continuó su paso con una visita a la Casa de la Cultura en Playas de Tijuana, y posteriormente, el Parque de la Amistad.

En su recorrido por el muro fronterizo entre Tijuana y San Diego, Amal fue recibida por cientos de personas.

Amal se asomó en un par de ocasiones a través de distintos tramos del muro. Con los ojos cerrados, se tomó un momento frente a la barda fronteriza.

Siguió su caminata y bailó unos momentos con Fandango Fronterizo, para después, bajar hasta la playa en donde fue recibida por niños de un albergue migrante.