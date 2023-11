Tijuana prohíbe los ‘narcocorridos’ en espectáculos públicos

Show more sharing options

El cabildo de Tijuana aprobó este miércoles por unanimidad una reforma al reglamento municipal para prohibir los llamados narcocorridos en espectáculos públicos.

Resultado de ello, se impondrá una sanción de hasta más de un millón de pesos ($57 mil) a quien “transmita, exhiba, exponga, interprete o reproduzca música, videos, imágenes o cualquier otro similar que promueva la cultura de la violencia o haga apología al delito o de los autores de hechos ilícitos en la presentación de espectáculos o diversiones públicas”.

La votación se realiza luego de que dos conciertos de populares intérpretes de corridos tumbados —Peso Pluma y Fuerza Régida— fueran cancelados tras el hallazgo de mantas con supuestas amenazas por parte de un cartel de droga.

Anuncio

La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, aplaudió la decisión del cabildo pues se dijo consciente de que habrá críticas por las pérdidas económicas que pudieran representar este tipo de espectáculos.

“Todos los artistas son bienvenidos”, dijo Caballero. “Que no se tergiverse que son los corridos, porque éstos son bienvenidos e incluso inspiracionales, y son parte del folclor mexicano

“Lo que no puede ser parte del folclor mexicano y no puede representarnos es el narcocorrido y la apología del delito. Por lo tanto, hoy este cabildo le dice no a los narcocorridos en esta ciudad”, agregó.

Los ingresos derivados de las multas serán destinados a programas de prevención, tratamiento y control de las adicciones, dijeron autoridades.

Peso Pluma y Fuerza Regida, dos de los artistas más populares de la música regional mexicana, tenían fechas programadas para octubre en el Estadio Caliente con capacidad para más de 27 mil personas. Pero ambos cancelaron —en un lapso de dos semanas— tras la aparición de mantas con supuestas amenazas por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Tanto Peso Pluma como Fuerza Regida —ambos actualmente dentro del Top 50 de Spotify en México, Estados Unidos y a nivel global— tienen canciones que hacen referencia a Joaquín El Chapo Guzmán, quién actualmente cumple una sentencia de cadena perpetua en Estados Unidos.

En Tijuana, una ciudad con alrededor de 2 millones de habitantes, los cárteles de droga como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y algunos grupos leales a los Arellano Félix, llevan a cabo una violenta batalla territorial.

Luego de su cancelación en Tijuana, Peso Pluma se presentó el pasado 30 de septiembre ante un lleno total en el North Island Credit Union Amphitheatre de Chula Vista. Fuerza Regida tiene un concierto programado para el 22 de noviembre en el mismo lugar.

En febrero pasado Grupo Arriesgado también canceló un concierto en Tijuana luego de amenazas y detonaciones de arma de fuego registradas en un evento de firma de autógrafos. En dicho incidente no se reportaron heridos.

Caballero ya había insinuado meses atrás su intención de prohibir los narcocorridos en la ciudad, aunque finalmente no pasó. Pero lo sucedido con Peso Pluma y Fuerza Regida, la hizo retomar el tema.

“Todo influyó”, dijo. “La violencia que se genera con estas letras nos llevó a tener una mesa de trabajo con los regidores y tomar esta determinación para cuidar la salud mental de los jóvenes”.

Caballero subrayó que este reglamento contra los narcocorridos se aplicará en conciertos o eventos públicos, ya que “la gente los podrá seguir escuchando en sus hogares o fiestas”.

Las sanciones entrarán en vigor una vez que se publique la reforma al reglamento de Espectáculos Públicos en el Periódico Oficial de Baja California.

“Si vienen a cantar otro tipo de música son bienvenidos”, dijo Caballero en un Facebook live previo a la sesión de cabildo.

“Pero si algún cantante viene y dice que no va a cantar narcocorridos y se le ocurre cantar uno, pues por esa gracia tendrá una multa de hasta un millón de pesos”.

Julián Palombo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Tijuana, apoyó la medida pues dijo, es preferible evitar cualquier situación de violencia derivada de amenazas, como en el caso de los conciertos cancelados recientemente.

“Todo el trabajo que hagamos nosotros como sector turístico y empresarios para resarcir e impulsar la economía de la ciudad y buscar que haya paz, pues no abonan este tipo de situaciones, de ahí que creo que es una buena medida tomada por las autoridades”.

Rafael Leyva, síndico procurador en Tijuana, respaldó la decisión y agregó que esta reforma “hacía falta en una ciudad como Tijuana”.

“Una de las situaciones a la que nos enfrentamos como ciudad en este reto de la lucha contra la inseguridad, tiene que ver precísamente con ese derecho a vivir libre de violencia”, dijo.

En Baja California ya se habían adoptado medidas de este tipo. De acuerdo con la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado está prohibido que operadores de transporte público transmitan o reproduzcan música que promueva la cultura de la violencia o haga apología al delito.

También ha pasado en otras partes del país. El municipio de Chihuahua votó este año para prohibir la interpretación de contenido musical que haga apología al delito.

Los Tucanes de Tijuana fueron sancionados en Chihuahua con una multa de 900 mil pesos por haber cometido esta falta, según se lee en un comunicado de la ciudad. Lo mismo el cantante Natanael Cano con una multa de más de un millón de pesos, de acuerdo con el periódico El Universal.

Pero hay quienes dudan que esta medida funcione.

José María Ramos, catedrático con el Colegio de la Frontera Norte, dijo que no cree que ayude a reducir índices de criminalidad o a proteger a la niñez, ya que consideró que en éste último depende mucho del entorno social en que se involucran.

Ramos citó el caso de los Tucanes de Tijuana, que por 15 años fueron vetados de forma no oficial en la ciudad.

En 2008, el entonces jefe de policía, Julián Leyzaola les prohibió presentarse luego de que presuntamente enviaron un saludo a dos narcotraficantes en un concierto. En aquel entonces, el grupo dijo que solo había leído un saludo que les pidieron dar.

“¿En qué medida la prohibición de que los Tucanes (de Tijuana) no hagan un concierto disminuyó la incidencia delictiva y criminalidad? Al contrario, se incrementó”, notó Ramos.

Ramos consideró que esta prohibición generará pérdidas económicas en ciertos sectores. “Es una situación que tiene que ver con oferta y demanda y lo que representa la diversión y la música con estas nuevas tendencias”.

Por ello, dijo que en su lugar se deberían generar más programas de prevención para evitar que los jóvenes se involucren en actividades ilícitas.

Por otro lado, Nelly Cantú, promotora de la lectura en niños, dijo que es importante que los padres de familia y maestros estén al tanto de lo que escuchan los niños.

“Quién sabe, a lo mejor tal vez pueda ser una ayuda esta prohibición, pero también hay que preguntarnos qué estamos haciendo con los hijos”, dijo.

Sin embargo, dijo que ve difícil que una medida de este tipo funcione. “Si algo prohíben, pues la gente más lo sigue, ya sea por morbo o curiosidad”.

Con información de la periodista independiente Yolanda Morales .