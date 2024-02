López Obrador condiciona su asistencia a Cumbre de América del Norte ante polémica en su contra

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dejó el miércoles en duda su asistencia a la Cumbre de Líderes de América del Norte que se realizará en abril en Quebec y condicionó su presencia a que haya respeto hacia su figura, tras la polémica que desató una publicación periodística sobre presunta financiación del narcotráfico en su entorno.

“Si no hay un trato respetuoso, no participo. Además, ya me faltan nada más siete meses y no me gusta viajar mucho”, respondió el mandatario en su conferencia matutina cuando fue consultado sobre su presencia en la cumbre, en la que está prevista la participación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

López Obrador volvió a trasladar su malestar por los reportes contra su administración y los mensajes que han circulado en las últimas semanas en las redes sociales que lo relacionan al narcotráfico, coincidiendo con una publicación en el medio estadounidense New York Times sobre supuestos aportes millonarios que habrían entregado narcotraficantes a aliados cercanos al presidente mexicano antes de las elecciones de 2018.

Anuncio

“Me gustaría que el presidente Biden o sus asesores, el primer ministro Trudeau, conociera la campaña de ‘AMLO, presidente narco’; ellos tienen la forma de saber cómo se arman estas campañas, para que no participen en favor de esta guerra sucia”, planteó el mandatario mexicano.

México Asesinan dos precandidatos a alcaldes a escasos días de inicio de la campaña electoral en México Dos aspirantes a alcaldes de una localidad del estado de Michoacán, en el occidente de México, fueron asesinados a balazos en dos eventos separados y a escasos cuatro días del inicio de la campaña electoral.

Y añadió: “Nosotros siempre hemos tratado a las autoridades de Canadá y de Estados Unidos con respeto. No merecemos maltrato ni que se manche el prestigio de México, de sus autoridades, que, a diferencia de antes, fueron electas de manera legal y legítima, sin fraudes electorales”.

Luego de la publicación, el presidente mexicano pidió al gobierno de Biden aclarar si las autoridades estadounidenses tenían abierta una investigación en su contra, lo que la Casa Blanca negó de inmediato.

De acuerdo con el reportaje del New York Times, las autoridades estadounidenses iniciaron algunas investigaciones preliminares sobre supuestos encuentros y financiamientos que habrían recibido personas allegadas a López Obrador, pero que luego fueron archivadas.

México AMLO arremete contra YouTube por eliminar video de conferencia en la que difunde datos de periodista CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El presidente de México Andrés Manuel López Obrador arremetió nuevamente el lunes contra la plataforma de redes sociales YouTube por eliminar parte de su conferencia de prensa diaria en la que reveló el número telefónico de una reportera.

En paralelo, México ha expresado en las últimas semanas su inquietud por la posibilidad de que Canadá vuelva a exigir visa de entrada a los mexicanos, atendiendo una solicitud que hizo el mes pasado el jefe del gobierno de Quebec, Francois Legault, ante el aumento de las solicitudes de refugio que están realizando los mexicanos. Trudeau retiró en 2016 la exigencia de visa para los mexicanos.

Estados Unidos también solicitó el año pasado a Canadá volver a imponer el requisito de visado para los mexicanos, bajo el argumento de que muchos estaban utilizando ese país como puente para ingresar ilegalmente a territorio estadounidense.

A inicios de mes, la canciller mexicana, Alicia Bárcena, informó que la Cumbre de Líderes de América del Norte se realizaría en abril en Quebec antes de las elecciones presidenciales de México —que son el 2 de junio— y de Estados Unidos, previstas para el 5 de noviembre.

México México: Surgen más casos de filtración de datos, ahora a candidata presidencial opositora La candidata a la presidencia de México por una coalición opositora, Xóchitl Gálvez, informó domingo que su número de teléfono fue divulgado en redes sociales, lo que representa un nuevo caso de filtración de datos que han afectado a varias figuras del oficialismo en México.

Ese encuentro podría ser el último de López Obrador con Biden y Trudeau, antes del fin de su mandato, en septiembre. Por su parte, Biden está en la carrera para lograr la nominación del partido demócrata y luchar por la reelección frente al expresidente Donald Trump.

López Obrador, Biden y Trudeau se reunieron por última vez en enero del año pasado en Ciudad de México.

La Cumbre de Líderes de América del Norte se inició en el 2005 y se lleva a cabo de forma anual, aunque hubo una interrupción mientras Trump era presidente de Estados Unidos.