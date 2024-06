Tormenta tropical Alberto se forma en el Golfo de México; la 1ra tormenta con nombre de la temporada

(Fabian Melendez / Associated Press)

La tormenta tropical Alberto se formó el miércoles en el suroeste del Golfo de México, la primera tormenta con nombre de lo que se prevé será una agitada temporada de huracanes.

Alberto, que trae fuertes vientos, aguaceros y ha provocado algunas inundaciones en las costas de Texas y México, tocará tierra firme en el norte de México el jueves, de acuerdo con los pronósticos.

“Las fuertes lluvias y el agua, como es habitual, son lo más importante de las tormentas tropicales”, dijo Michael Brennan, director del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

Alberto se ubicaba el miércoles por la tarde a 240 kilómetros (150 millas) al este de Tampico, México, y a 515 kilómetros (320 millas) al sur-sureste de Brownsville, Texas, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h (40 mph), de acuerdo con el NHC, con sede en Miami. La tormenta avanza en dirección oeste-suroeste a 15 km/h (9 mph).

De acuerdo con los pronósticos, el centro de la tormenta llegará a la costa noreste de México —al sur de la desembocadura del río Bravo (o Grande)— el jueves por la mañana.

Roy Quiroz y su esposa, Minda, caminan por una calle inundada mientras llueve el miércoles 19 de junio de 2024, en Galveston, Texas. La tormenta tropical Alberto se formó en el suroeste del Golfo de México, la primera tormenta con nombre de lo que se prevé que sea una agitada temporada de huracanes. (Jason Fochtman/AP)

Brennan dijo que los vientos podrían alcanzar una velocidad de 72 km/h (45 mph) a 80 km/h (50 mph) antes de que la tormenta toque tierra.

En algunas partes de la costa de Texas podrían caer de 13 a 25 centímetros (5 a 10 pulgadas) de lluvia, y es posible que zonas aisladas reciban más, comentó Brennan. Señaló que algunos sitios en terrenos más altos de México podrían registrar hasta 50 centímetros (20 pulgadas) de lluvia, que podrían provocar aludes e inundaciones repentinas, sobre todo en los estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, publicó el miércoles en la red social X que se suspenderían las clases en todo el estado del miércoles al viernes.

El coordinador de Protección Civil en el estado de Tamaulipas, Luis Gerardo González, dijo que cuentan con 333 albergues distribuidos en todo el estado. “Como se vaya moviendo la tormenta vamos a abrir más refugios”, afirmó.

Las autoridades instaron a los residentes a estar atentos a las alertas que las agencias estatales y municipales de protección civil estén compartiendo. Prevén que la tormenta llegue durante la noche y que las comunidades más cercanas a la costa sean las más afectadas.

El gobierno municipal de Tampico, una ciudad portuaria del estado de Tamaulipas, anunció la tarde del miércoles que se activó un centro de mando en coordinación con las compañías de luz, agua y energéticos.

Megan Johnston toma café mientras está sentada en el malecón de Galveston, Texas, el miércoles 19 de junio de 2024. (Jason Fochtman/AP)

Tampico había estado lidiando con una intensa sequía.

“Ya nos hacía falta esta agüita que nos está cayendo, gracias a Dios”, dijo Blanca Coronel Moral, residente de Tampico. “Esperemos que sólo nos caiga agua. Nuestra laguna que nos da agua de la llave está completamente seca”.

Había alertas de tormenta tropical vigentes desde la costa de Texas en San Luis Pass hacia el sur hasta la desembocadura del río Bravo, y desde la costa noreste de México al sur de la desembocadura del río hasta Tecolutla.

“Se tiene previsto que se debilite rápidamente una vez que el centro se mueva tierra adentro, y es probable que Alberto se disipe sobre México” el jueves, de acuerdo con el NHC.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) dijo que el principal peligro para la costa sur de Texas son las inundaciones por las fuertes lluvias. El miércoles, el NWS señaló que existía una “alta probabilidad” de que se produjeran inundaciones repentinas en la costa sur de Texas. También es posible que haya tornados o torbellinos de agua.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) dijo que la temporada de huracanes, que empezó el 1 de junio y durará hasta el 30 de noviembre, probablemente será muy superior al promedio, con entre 17 y 25 tormentas con nombre. Se prevén hasta 13 huracanes y cuatro huracanes de categoría 3 o mayor.

Una temporada promedio de huracanes en el Atlántico produce 14 tormentas con nombre, siete de ellas huracanes y tres huracanes de categoría 3 o mayor.

Brennan dijo que habrá peligrosas corrientes de resaca de la tormenta y que los automovilistas deberían estar atentos a los cierres de caminos y regresarse si ven calles cubiertas de agua.

Olas chocan contra el malecón de Galveston, Texas, el miércoles 19 de junio de 2024. La tormenta tropical Alberto se formó en el suroeste del Golfo de México, la primera tormenta con nombre de la temporada de huracanes. (Jason Fochtman/AP)

Áreas a lo largo de la costa de Texas estaban experimentando algunas inundaciones en las calles y peligrosas corrientes de resaca el miércoles. Tyler Castillo, un meteorólogo de la oficina del NWS en Corpus Christi, informó que también se han visto trombas en alta mar.

Tim Cady, meteorólogo del NWS en Houston, dijo que van a estar atentos a las inundaciones costeras a medida que la marea alta se acerque el jueves por la mañana.

“Cuando tenemos estos fuertes vientos costeros combinados con la marea alta, ello puede dar lugar a inundaciones costeras, en particular en nuestras zonas costeras más bajas”, dijo Cady.

Una tormenta sin nombre hace pocos días arrojó más de 50 centímetros (20 pulgadas) de lluvia en algunas partes del sur de Florida, dejando varados a varios automovilistas en calles inundadas y enviando agua a viviendas y zonas de baja altitud.

“La gente subestima el poder del agua, y no siempre toman en serio a la lluvia y las amenazas que vienen con ella, en particular si conducen por una zona y ven agua cubriendo los caminos, no es un lugar por el que quieras conducir”, añadió Brennan.