Cancelación de la app CBP One deja a una gran cantidad de migrantes varados en México

Margelis Tinoco, una migrante colombiana de 48 años, rompe en llanto después de que su cita por CBP One fue cancelada en el puente internacional Paso del Norte de Ciudad Juárez, México, limítrofe con Estados Unidos, el lunes 20 de noviembre de 2025, el día de la toma de posesión del presidente estadounidense Donald Trump.

Vinieron desde Haití, Venezuela y otras partes del mundo, arrastrando sus pequeñas maletas repletas de ropa y juguetes para mantener a sus hijos entretenidos. Se aferraban a sus teléfonos celulares que mostraban que, después de varios meses de espera, finalmente tenían citas para entrar legalmente a Estados Unidos.

Ahora, fuera de varios cruces fronterizos en el norte de México —donde laberintos de muros de concreto y gruesas vallas eventualmente desembocan en Estados Unidos— la esperanza y la emoción se convirtieron el lunes en desesperación e incredulidad momentos después de que el presidente Donald Trump asumió el cargo.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus iniciales en inglés), anunció el lunes que la aplicación CBP One, que apenas esta mañana seguía en operaciones, ya no sería utilizada para permitir el ingreso de migrantes, luego de que el servicio facilitó la entrada de casi 1 millón de personas desde enero de 2023.

Decenas de miles de citas que estaban programadas hasta febrero fueron canceladas, se les informó a los solicitantes.

Eso fue todo. No había forma de apelar, y nadie con quién hablar.

En Tijuana, donde a diario se admitía a 400 personas en la aplicación en un cruce fronterizo con San Diego, María Mercado tuvo que armarse de valor para revisar su teléfono.

Una vez que se atrevió a mirar, las lágrimas comenzaron a descender por sus mejillas. Su familia tenía una cita programada para la 1 de la tarde, una par de horas demasiado tarde.

“No sabemos qué vamos a hacer”, dijo junto a su familia, a pocos metros de suelo estadounidense.

Mercado salió de Colombia hace varias décadas después de que el país se vio invadido por la violencia del narcotráfico y emprendió camino rumbo a Ecuador. Cuando los carteles asediaron su nuevo hogar, la familia huyó nuevamente en junio pasado, esta vez hacia México con la esperanza de llegar a Estados Unidos.

“No pido nada del mundo —sólo pido a Dios. Pido a Dios que nos deje entrar, por favor. Sólo Dios puede ayudarnos”, añadió.

La app de CBP One ha sido extremadamente popular, especialmente entre los venezolanos, cubanos, haitianos y mexicanos. Ahora, todos ellos estaban varados en la frontera con Estados Unidos o en otras partes del territorio mexicano.

Jairol Polo pasó seis meses tratando de conseguir una cita desde Ciudad de México, hasta que finalmente obtuvo una para el miércoles en Matamoros, limítrofe con Brownsville, Texas. El cubano de 38 años tomó un vuelo el lunes desde la capital mexicana sólo para enterarse al llegar a la frontera que su cita había sido cancelada.

Las personas que tenían cita por la mañana pasaron según lo programado. Andrum Román, un venezolano de 28 años, fue parte del último grupo que cruzó la frontera con una cita de CBP One en Ciudad Juárez, del otro lado del río Bravo con El Paso, Texas.

Antes de entregar sus documentos expresó que se sentía un poco más seguro ya en territorio estadounidense, pero aún se veía abrumado por la incertidumbre.

Por la tarde, la app ya no servía.

CBP One es prácticamente un sistema de lotería que otorga 1.450 citas al día en uno de ocho cruces fronterizos. Las personas entran a Estados Unidos bajo un permiso condicional, un poder presidencial que el exmandatario Joe Biden utilizó más que cualquier otro presidente desde que se introdujo la medida en 1952.

Su desaparición se apega a las promesas de campaña de Trump y complacerá a los detractores de la medida, quienes la consideran un imán excesivamente generoso que atrae a las personas hacia la frontera entre México y Estados Unidos.

A pesar de pasar problemas durante su lanzamiento en enero de 2023, rápidamente se convirtió en una pieza fundamental de la estrategia fronteriza del gobierno de Biden para expandir las vías legales mientras se endurecía el asilo para las personas que ingresaban ilegalmente al país. Sus partidarios afirman que puso orden en medio del tumulto de los cruces ilegales.

Muchos albergues para migrantes en México se encuentran actualmente ocupados por personas que a diario entraban a sus teléfonos con la esperanza de conseguir una cita. La CBP señala que unas 280.000 personas intentan a diario obtener uno de los 1.450 espacios.

La desaparición de CBP One se combina con el regreso de la política de “Permanecer en México”, un remanente del primer mandato de Trump que obligó a unos 70.000 solicitantes de asilo a esperar en México a que llegara su fecha de audiencia en una corte de inmigración de Estados Unidos.

Matthew Hudak, quien el año pasado se retiró como subdirector de la Patrulla Fronteriza, dijo que la desaparición de CBP One podría alentar a las personas a cruzar ilegalmente. Para que esto sea efectivo, debe ir acompañado de algo como “Permanecer en México”, afirmó..

“El mensaje con el cierre de CBP One es básicamente, ‘Oye, no vamos a permitir que te presentes; la puerta no va a estar abierta’. Para que eso tenga sentido, debe haber algún nivel de consecuencia si evitas cualquier medio legal y lo haces ilegalmente”, explicó.

La noticia del abrupto final de CBP One conmocionó a los migrantes en todo México.

Juan Andrés Rincón Ramos, un venezolano de 19 años, lloró de alegría a principios de enero cuando obtuvo una cita de asilo a través de CBP One después de intentarlo durante meses. Fue un rayo de esperanza después de cinco años en Perú y siete meses en México en su intento por llegar a Estados Unidos, donde vive su hermano.

En el campamento improvisado de migrantes en Ciudad de México en el que vive, la fantasía de una vida que soñó para sí mismo se evaporó cuando recibió la notificación de que su cita había sido cancelada.

“Fue un momento de esperanza, pero no duró mucho”, declaró. “Todos se confiaron en el sueño americano, pero todos nos equivocamos”.