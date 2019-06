OPINIÓN: Lo peor es que se les advirtió

No responder a los insultos de Trump bajo el argumento de no engancharse, de ofrecer amor y paz y suponer que se iba a cansar de pegarle a México y que buscaría otros temas, es no entender a Trump y su estrategia política; Trump quiere reelegirse, necesita a sus bases alrededor de él y el único tema en el que las bases están incondicionalmente con él es el tema migratorio y antimexicano.