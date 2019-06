‘Mezcal para Dummies’: Niki Nakazawa, cofundadora de la empresa oaxaqueña Neta, habla sobre la popular bebida

En Neta no podemos etiquetar legalmente a nuestras bebidas como "mezcal" porque decidimos no trabajar bajo la denominación de origen, por lo cual las etiquetamos como "espirituosas destiladas de agave". Nuestras botellas pasan exactamente los mismos análisis químicos que se requieren para el mezcal y están hechas 100% de agave, pero decidimos no optar por la DO debido a los costos elevados que trae la certificación para los pequeños agricultores y productores con los que trabajamos.