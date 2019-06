Migración, el tema inesperado para AMLO

No hay en su gobierno un posicionamiento frente a esta comunidad. Ni siquiera, como acaba de suceder, en lo que llamaron acuerdo migratorio, cuando se dan cuenta de que nadie habla a favor de México, de que esa comunidad podría ser la primera línea de defensa de los intereses de México y que no tenemos (más bien desperdiciamos) quién hable en Estados Unidos por nosotros. Esa comunidad está destinada a serlo, si los dejamos, y por si fuera poco, enfrentarán un golpeteo constante en la ya muy cercana campaña presidencial de Donald Trump. Incluso posibles deportaciones que separarán familias. ¿Se seguirá apostando al silencio, a no "engancharse"? ¿A someter en votaciones a mano alzada si se reacciona o no? No va a ser suficiente.