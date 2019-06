¿Seis mil agentes en la frontera sur de México?

Lo peor es que, como sabemos a partir de la propia experiencia mexicana, esta presencia de la guardia nacional no resolverá el problema, propiciará violencia, abusos y no impedirá que los centroamericanos intenten ingresar al país. Por el contrario, intentarán ahora rutas en donde no sean descubiertos y que, como nos consta, son más riesgosas -en la frontera sur hay zonas selváticas, ríos, etcétera- y con presencia del crimen organizado. El peor de los mundos.