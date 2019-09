Editorial: LA podría prohibir que las personas sin hogar duerman cerca de escuelas o parques. Entonces, ¿a dónde irán?

Durante más de una década, un acuerdo judicial ha exigido a la ciudad de Los Ángeles que permita que las personas sin hogar duerman durante la noche en las aceras porque no puede proporcionarles suficientes viviendas. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito subrayó ese punto el año pasado en un caso que involucra a la ciudad de Boise, Idaho, declarando que procesar a personas sin hogar por dormir en propiedad pública cuando no había refugio disponible era un castigo cruel e inusual.

Sin embargo, en una anotación en el fallo, el tribunal también dijo que las ciudades podrían establecer algunas restricciones sobre cuándo, dónde y cómo la gente dormía afuera.

Aprovechando esa advertencia, el Comité de pobreza y personas desamparadas del concejo de la ciudad propuso que ciertas áreas de la ciudad estuvieran esencialmente fuera del alcance de las personas sin hogar.

Aunque el presidente del comité, el concejal Mitch O’Farrell, presentó la revisión propuesta de la ordenanza de la ciudad como un intento de cumplir con la decisión de Boise y equilibrar las necesidades de las personas sin hogar con la seguridad pública, impondría una serie de nuevas restricciones que podrían hace que sea mucho más difícil para las personas sin hogar encontrar lugares para dormir.

Anuncio

Según las revisiones propuestas, una persona no podía sentarse, acostarse o dormir a menos de 500 pies de un parque, escuela o guardería. También se prohibirían los senderos para bicicletas, los pasos subterráneos y los puentes que el concejo designe como una ruta escolar, y las aceras públicas llenas de gente cerca de lugares muy transitados.

A las personas sin hogar se les prohibiría sentarse o acostarse cerca de cualquiera de las siguientes instalaciones si abrieron después del 1 de enero de 2018: refugios, instalaciones de almacenamiento, centros de servicio para personas sin hogar y lotes de “estacionamiento seguro” para las personas que duermen en sus vehículos. Además, no deberían estar sentados o acostados a menos de 10 pies de un camino de entrada.

No es indignante que la ciudad quiera establecer reglas razonables que equilibren los derechos de las personas sin hogar con la necesidad de mantener a Los Ángeles limpio, habitable y atractivo para otros residentes.

Es razonable esperar que los campamentos de personas sin hogar no bloqueen las aceras o entradas. Esta junta respalda la decisión de la ciudad de prohibir dormir en la calle en áreas donde se han construido nuevos refugios para acomodar a las personas sin hogar en el vecindario.

Anuncio

Pero esta propuesta haría inadmisible que las personas sin hogar duerman en franjas de la ciudad, y casi seguramente causaría una confusión masiva sobre dónde podrían dormir. ¿Cómo sabría una persona sin hogar si está a 500 pies de una guardería o en una ruta escolar? ¿Y cómo puede la ciudad pasar una prohibición de descansar a 500 pies de un parque cuando los parques públicos están abiertos a todos? ¿Podría sentarse o acostarse en el parque pero no fuera del parque? ¿Y todo esto se aplicaría todo el día? Los funcionarios de la ciudad aún no lo saben.

La ciudad podría hacer que sea tan difícil encontrar un lugar para dormir o sentarse que podría terminar haciendo lo mismo que el Noveno Circuito dijo sobre lo que una ciudad no puede hacer: criminalizar la falta de vivienda. Carol Sobel, abogada y defensora de las personas sin hogar, estimó que para cuando mida 500 pies de varios parques y guarderías, un tercio del vecindario de Skid Row podría estar fuera del alcance por las restricciones.

Lo que la propuesta no podrá es hacer desaparecer mágicamente a las personas sin hogar. Ellas se quedarán donde acamparon en violación de las nuevas leyes y corren el riesgo de ser multadas por la policía, o se mudarán, a menudo a calles que no tienen parques, escuelas o guarderías cercanas. Con la vivienda prometida por mucho tiempo -se supone que la ciudad está construyéndolas y todavía esperan ser completadas- no tienen a dónde ir.

Estas restricciones implican que las personas sin hogar son tan peligrosas que no pueden estar cerca de una escuela o guardería. Pero eso contradice el mensaje que los líderes de la ciudad han estado enviando en las reuniones públicas, donde intentan persuadir a las comunidades para que acepten desarrollos de vivienda y refugios de apoyo al compartir historias de personas sin hogar que sufrieron mucho y prosperaron una vez que llegaron a tener una vivienda. Los miembros del concejo saben que si bien hay personas peligrosas entre las personas sin hogar, la gran mayoría no son enfermos mentales o adictos a las drogas o delincuentes violentos. Demonizarlos no ayuda a nadie.

Por supuesto, nadie debería tener que caminar por las aceras de la ciudad llenas de basura y manchadas con heces humanas. Nadie debería tener que vivir en esas aceras tampoco. Si los funcionarios quieren que la ciudad sea más habitable para las personas sin hogar, deben colocar recipientes de basura para que las personas sin hogar los puedan usar y ofrecer más acceso a baños y duchas móviles. Y, en última instancia, la ciudad debe tener más viviendas de apoyo y más refugios.

El Ayuntamiento, que se espera que discuta las restricciones pronto, ha luchado durante años para lograr el equilibrio adecuado entre las necesidades de las personas sin hogar y los derechos de los residentes y las empresas de la ciudad. Lo entendemos: los angelinos están cansados de esta crisis y están ansiosos por ver algún progreso. Esta propuesta, sin embargo, no es la respuesta.

Para leer esta nota en inglés haga clic aquí