OPINIÓN: México, las armas y la agenda con Estados Unidos

Aunque no sea políticamente correcto reconocerlo, sobre todo actualmente, el último presidente que tuvo una agenda definida con Estados Unidos fue Carlos Salinas cuando impulsó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

A partir de ahí, los sucesivos gobiernos se han dedicado a no hacer olas, al fin y al cabo, nos compran el 80% de lo que exportamos. Ninguno ha tenido una estrategia clara de cómo utilizar una vecindad que muchos otros países quisieran, ninguno ha tenido la visión de aprovechar una comunidad mexicana que hoy representa el 10% de la población que vive en Estados Unidos y que, junto con la comunidad asiática, es la que mas crece.

Aun así, sorprende lo vago de la política del actual gobierno frente a Estados Unidos. Cada que va el canciller mexicano a encontrarse con funcionarios estadounidenses, nos preguntamos cual será la ocurrencia del viaje. Parece que nos movemos no para que las cosas mejoren, ni siquiera para que se mantengan como están, sino para que no empeoren.

Y si lo logramos, entonces lo presentamos en México como un gran éxito. Los dos ejemplos mas claros son el llamado T-MEC, sustituto del TLCAN con el que, se diga lo que se diga, México pierde con respecto a este último, y la subordinación absoluta en el tema migratorio a cambio de no tener aranceles que no existían y que no era seguro que se implementaran.

El caso más reciente de la falta de rumbo fue la visita en torno a la evaluación de 90 días del acuerdo que comprometió a México a detener y retener a los migrantes centroamericanos. Ya sabíamos que lo que México llevaba era sus cifras de detenciones como indicador único del éxito de la estrategia.

No sabemos cómo eso beneficia a México o al proceso migratorio, pero esperábamos que, además de la palmadita en la espalda, la delegación mexicana pudiera formular alguna propuesta de verdadera colaboración y no solo de subordinación. Todo apuntaba a que se trataría de derivar algún acuerdo específico en torno al cada vez más lejano plan de desarrollo de Centroamérica con respecto al cual Estados Unidos, otros 35 países y organismos internacionales dicen que está muy bien, pero nadie se anima a invertir un dólar.

Según lo que la delegación mexicana informó, el asunto que se puso en la mesa fue el tráfico de armas hacia México.

No es que el tema sea nuevo o irrelevante, pero no se derivó ningún acuerdo, y será muy interesante ver cómo evoluciona en el marco de la relación y compromisos de los dos países un tema que para el presidente Trump es totalmente interno. Cualquier estrategia pasaría por una regulación y control a la que ni Trump, ni los republicanos, ni la poderosa NRA (National Rifle Association por sus siglas en inglés), han cedido un centímetro. Ni siquiera ante masacres que han lastimado a la sociedad estadounidense. Nos sorprendería que Trump endureciera el control de armas solo porque nuestro canciller se lo pidió cuando lo saludó en la Casa Blanca.

Para México, el tema es de vital importancia. Estimaciones recientes hablan de que más de 250 mil armas compradas o fabricadas legalmente en Estados Unidos acaban en México, en manos de las organizaciones criminales, y más del 70% de las armas confiscadas en enfrentamientos con el crimen organizado tienen el mismo origen. Para operar, estas organizaciones necesitan ejércitos armados. Los dos insumos básicos para mantener esa estructura son el dinero y las armas. Ambos vienen de Estados Unidos. Lograr algo en este terreno sí que representaría un cambio.

No sabemos qué tanto se avance en ese tema. Desafortunadamente creemos que muy poco. México no juega un papel relevante en ese debate. Incluso, tratándose de números para nosotros muy importantes, para el mercado estadounidense el número de armas que vienen a México es irrelevante dado el tamaño de la industria armamentista del país. Llama la atención que, al difundir los resultados de la reunión entre los funcionarios de ambos países, la parte estadounidense ni siquiera mencionó el tema.

El canciller mexicano declaró: lo de ellos es la migración, lo nuestro son las armas que vienen a México. Hay muchos más temas, pero si en éste se logran avances reales, se dará un gran paso hacia la pacificación de México. Ojalá que el tema dure mas allá de la siguiente reunión.

*El doctor Jorge Santibáñez es presidente de Mexa Institute