OPINIÓN: El ingreso básico universal puede funcionar. Sé que podría ser la diferencia entre la vida y la muerte

Soy hija de una madre soltera, una madre que nos crió a mí y a mi hermana con la ayuda de cupones de alimentos, visitas a la despensa local de alimentos y viviendas subsidiadas por el gobierno. Soy la hija, es decir, del tipo de madre que ahora está en el centro de un creciente debate nacional sobre el ingreso básico universal. ¿Una madre así, y casi siempre es una cuestión de madres, merece, digamos, $1.000 por mes del gobierno, como dice el candidato Andrew Yang, sin condiciones? ¿Podemos confiar en ella con tal suma? ¿No lo usará para comprar cigarrillos y vodka?

Es cierto que mi madre podría haber comprado algunos cigarrillos, aunque rara vez bebía, fumaba. Sin embargo, lo que más recuerdo es verla rascar las figuras en una página posterior de su calendario, hacer el juego del gato y el ratón de ese mes para pagar las cuentas. Cuando era adolescente, no conocía los detalles de nuestra situación financiera, pero sabía que no era bueno, nunca había sido bueno. Hacia el final de cada mes, mi madre nunca dejaba de decir: “Estoy en la ruina”.

Había nacido como una niña en una granja y durante toda su vida mantuvo una ética de trabajo sólida en el medio oeste, incluso si las tareas agrícolas no la emocionaban exactamente. Su hermano menor es quien fue enviado a la universidad, mientras que ella tuvo que arreglárselas con la escuela preparatoria. A los 18 años, se casó con mi padre: un buen chico católico que resultó ser un borracho abusivo.

Darme a luz le dio el coraje para finalmente divorciarse de él, después de lo cual ella luchó durante siete años para llegar a fin de mes sólo para quedar embarazada nuevamente. Otra boca para alimentar en realidad significó esperanza por un tiempo: regresó a la escuela, obtuvo un título de dos años en contabilidad. Sin embargo, cuando la economía empeoró, incluso con su nuevo título no pudo evitar que la despidieran.

Si se está preguntando si $1.000 más al mes (aproximadamente $450 en 1987, cuando estaba en la escuela preparatoria) habrían hecho una diferencia apreciable en nuestras vidas, puedo decirle que la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque después de años de intentar y no salir adelante, mi madre escrupulosamente honesta hizo algo que estoy segura de que nunca pensó que haría: tomó una posición trabajando por dinero en efectivo en una taberna propiedad de un viejo amigo, ingresos que no tenia que informar a la oficina de desempleo.

Mamá había hecho los cálculos; ella conocía los números. En ese momento, no había otra manera de que ella pudiera hacer más que simplemente sobrevivir. No hay otra forma de dejar de decir: “Estoy en la ruina”. Me parece recordar que ella ganaba alrededor de $60 por turno, algo que solía hacer los domingos. Hasta el domingo en que dos hombres entraron al bar, robaron el dinero que había en la caja registradora y la estrangularon hasta la muerte.

La ironía del asesinato de mi madre fue que logró lo que no pudo: Primero, nos llevó a mi hermana y a mí firmemente a la clase media. Nos fuimos a vivir con nuestro tío y su familia, el hermano menor que había ido a la universidad y tenía un buen trabajo. Segundo, y más importante, después de la muerte de la madre de mi madre, nuestra abuela de la granja, obtuvimos la mitad de una herencia modesta.

Me gradué de la universidad, como mi madre había determinado que lo haría, pero más que mi educación, lo que me ayudó a escapar de la pobreza que de otro modo podría haber sido mi destino fue esa herencia, su herencia. Fue el dinero, ese dinero ayudó a pagar la escuela (nunca tuve un préstamo estudiantil), me liberó para estudiar en el extranjero (aprender francés hizo posible escribir mi primer libro) e hizo el pago inicial de mis primeras casas. Un poco de dinero puede hacer una gran diferencia.

Entiendo el temor de que los pobres abusen de todo lo que se les da. O la sensación de que no se les debe dar cosas, y el corolario de eso, que no se merecen mucho. Que de alguna manera tienen la culpa de sus situaciones imposibles. También podría pensar de esa manera si no lo hubiera vivido. Si no tuviera que haber crecido viendo a mi madre y a las muchas, demasiadas madres que llenaron nuestro complejo de apartamentos luchando sólo para darse a sí mismas y a sus hijos un lugar digno y seguro para vivir, para poner comida en la mesa. Pelear, es decir, salir.

Mi madre no lo logró. Pero con un poco de confianza y con algo de dinero, tal vez haya otros que lo hagan.

Kathe Lison, autora de “The Whole Fromage”, está trabajando en una autobiografía sobre cómo la renovación de un adobe de 1880 la ayudó a recuperarse de la muerte de su madre.

