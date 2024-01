Opinión: Guerrero: Cómo tener una conversación significativa con un padre que está a favor de Trump

Últimamente evito las conversaciones con mi padre debido a su pasión por sermonearme sobre política desde una perspectiva de derecha dura. Comenzó durante los encierros de COVID. No hace mucho, me dijo que ve a Tucker Carlson como un héroe. Exasperado, le dije que estaba idolatrando a un tipo que se había burlado de los reportajes de su hija en la televisión nacional.

Sacudió la cabeza como si yo estuviera mintiendo o quejándome, y luego hizo un tradicional comentario machista: “Tucker tiene las pelotas”, dijo.

No es raro distanciarse de miembros de la familia que han abrazado ideas que consideramos totalmente equivocadas y hasta peligrosas. Nos hemos acostumbrado a nuestras divisiones, que muchos de nosotros vemos como insalvables. Pero a medida que nos adentramos en 2024, me pregunto si no podemos mantener conversaciones políticas difíciles con las personas que más queremos, entonces ¿cómo vamos a superar nuestras diferencias como nación?

Este año electoral podría determinar si nuestra democracia vive o muere. ¿Qué mejor propósito de Año Nuevo que luchar por su supervivencia reconstruyendo las relaciones con los familiares del otro bando? Para muchos, se trataría de algo más que de política. Personalmente, no quiero vivir el resto de mis días sin poder relacionarme con mi padre.

No podemos imponer un cambio unilateral a nadie. Pero si buscamos conectar por encima de las diferencias, a veces podemos desencadenar un proceso de transformación mutua. Es un arte arriesgado, sobre todo para las mujeres que hemos sido educadas para dejar espacio a los hombres belicosos de nuestras vidas. ¿Y si empezamos con un pariente que actúa como si lo supiera todo? ¿Merece la pena comprometerse con una persona así.

Para muchas personas no vale la pena el esfuerzo. He pasado los últimos tres años aprendiendo a poner límites. Ha sido estupendo para mi salud mental y mi sensación de bienestar. Pero ahora que sé cómo protegerme, creo que podría estar preparada para intentar salvar mi vínculo con mi padre.

Los expertos creen que puede merecer la pena comprometer incluso a nuestros familiares más obstinados. Braver Angels, una organización ciudadana que trabaja para tender puentes entre la América roja y la azul, tiene un curso gratuito en línea para hablar de política con la familia basándose en los tipos de personalidad que surge en los debates, incluido lo que el grupo llama el “gladiador”, el que inicia regularmente discusiones para demostrar que los demás están equivocados.

Cuando se entra en el cuadrilátero con un gladiador o con cualquier otra persona, es importante controlar las propias emociones, dijo Bill Doherty, cofundador de Braver Angels y profesor de ciencias sociales de la familia en la Universidad de Minnesota. “Muchas veces, el punto de partida de las conversaciones es que otra persona de tu familia o de tu mundo social dice algo que te molesta, y entonces vas contra ella”, me dijo. “Esta no es la mejor manera de iniciar la conversación. No empiece cuando esté molesto”.

Pero a menudo es más difícil mantener la calma cuando se habla de política con un pariente que con casi cualquier otra persona, en parte por nuestro propio bagaje familiar. Una hoja de trabajo sobre la familia y la política elaborada por Braver Angels (Ángeles más valientes), enumera ejemplos de frases que revelan viejos resentimientos, descarrilando la discusión, como “Tú no eres mi jefe”, “Nunca me has tomado en serio” o “Te crees el listo/iluminado/santo”.

Una estrategia útil es hablar con los familiares de tú a tú, especialmente con los gladiadores que se irritan ante el público. “Si inicia la conversación de forma discreta, es menos probable que salga mal”, afirma Doherty. Otras tácticas incluyen practicar de antemano y simplemente recordarnos a nosotros mismos que no tenemos que retroceder a la infancia.

Durante la conversación, debemos evitar las etiquetas peyorativas, las generalizaciones y el impulso de atribuir las creencias más extremas a la otra persona. Sea consciente del hecho de que todos estamos en diferentes cámaras de eco que nos bombardean con información que refuerza nuestros prejuicios y presenta al otro bando como un monolito.

Braver Angels sugiere cuatro pasos para mantener conversaciones significativas con los gladiadores: Aclarar, Acordar, Pivotar y ofrecer Perspectiva (CAPP). He aquí cómo podría funcionar esa estrategia con un pariente bullicioso a favor de Trump, ya sea un gladiador clásico o no.

Aclare: Sienta curiosidad por lo que su pariente cree realmente y parafrasee lo que cree que cree con la mayor exactitud posible. No matice ni distorsione lo que han dicho. Haga preguntas desde la humildad.

Póngase de acuerdo: Encuentre un terreno común, como una creencia, un valor o un objetivo compartidos. Dígale a su pariente que en eso está de acuerdo con él.

Pivote: Haga saber al pariente que le gustaría compartir su perspectiva. Braver Angels sugiere la frase: “¿Puedo darte mi opinión sobre este asunto?”.

Perspectiva: Ofrezca su perspectiva si le dan luz verde. Utilice historias personales y anécdotas humanizadoras. Si su familiar no quiere escuchar sus pensamientos, vuelva a los dos primeros pasos o abandone la conversación.

Braver Angels sugiere conformarse con conversaciones breves y dulces. El objetivo final no puede ser ganar la discusión, sino conectar más profundamente con la otra persona. Si la conversación va bien o mejor de lo esperado, exprese su agradecimiento. Si su familiar sermonea y ataca todo el tiempo, lo mejor es poner fin a la conversación y hacerlo sin devolver el fuego.

Puede que algunos de nosotros tengamos un mayor don para estas conversaciones. Otros, comprensiblemente, pueden querer evitar el acoso y los viejos patrones de comportamiento. Pero cerrar la comunicación no puede cambiar esos patrones. Lo que puede inspirar el cambio es el esfuerzo por conectar.

Hay una parte de mi padre que anhela conectar conmigo. También hay otras partes. Pero la parte que me llegó al alma es que nunca ha dejado de intentar. Me rendí durante un tiempo. Ahora, me siento inspirada para intentarlo de nuevo.

