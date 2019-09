Cuarenta y ocho estados investigarán a Google por motivos antimonopolio, ¿por qué California se negó?

Los fiscales generales de casi todos los estados de EE.UU iniciaron una investigación en conjunto sobre el “posible comportamiento monopolístico” de Google. Sin embargo California, el estado de origen de Google, brilla por su ausencia.

Citando la necesidad de proteger la integridad de las “investigaciones potenciales y en curso”, el procurador general Xavier Becerra declinó decir por qué se negó a unirse a los fiscales jefes de otros 48 estados, además de Washington, D.C., y Puerto Rico, en la indagación al gigante de internet con sede en Mountain View, acerca de su dominio de la publicidad en línea. Alabama es el único otro estado que no participa en la investigación, anunció el lunes.



Corrección: