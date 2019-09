Una jueza jubilada es multada por hablar de los partidos políticos y las plataformas de inmigración desde su banquillo

Una jueza de inmigración que se retiró recientemente del Centro de Detención de Otay Mesa fue multada el viernes después de que un juez de derecho administrativo descubriera que había violado la Ley Hatch, que prohíbe a los empleados federales participar en ciertas actividades políticas mientras trabajan.

En marzo de 2016, Carmene Zsa Zsa DePaolo le dijo a un hombre en su sala de justicia que enfrentaba la deportación y una prohibición de 10 años para regresar a Estados Unidos y agregó que Hilary Clinton eliminaría ese obstáculo en caso de ganar, pero que los republicanos probablemente no lo harían.

En 2018, la Oficina de Asesoría Especial presentó cargos contra ella, diciendo que esta era una actividad política no permitida por la Ley Hatch y que era un intento de influir en el resultado de una elección. DePaolo argumentó en la corte que estaba explicando hechos que podrían afectar el futuro de una persona que se presenta ante ella en la corte que no tenía un abogado para ayudarlo, según los registros judiciales.

Dean-Metry, el juez de derecho administrativo de la Junta de Protección de Sistemas de Mérito, descubrió que DePaolo violó la Ley Hatch, incluida la intención de influir en el resultado de las elecciones de 2016. Él ordenó que DePaolo fuera disciplinada por seis meses de licencia no remunerada si ella todavía estaba empleada, con una multa de $1.000, además de, una exclusión de dos años y medio del servicio federal si ya se había retirado en el momento en que su orden caducó.

DePaolo trabajó como juez de inmigración durante más de dos décadas y se retiró el mes pasado, justo antes de que Metry tomara su decisión.

En marzo de 2016, escuchó un caso de un hombre llamado Ricardo Chacón Romero, y le explicó que debido a sus circunstancias, se le prohibiría regresar a EE.UU durante una década después de la deportación a México.

En general, alguien que ha estado en EE.UU como inmigrante no autorizado durante más de un año tiene prohibido regresar por 10 años si esa persona es deportada.

Según los registros judiciales, DePaolo le dijo al hombre:

“Lo que te queda es esperar. A menos que haya una nueva ley de inmigración que se apruebe después de las elecciones y se elija a un demócrata, porque los republicanos no harán nada sobre la deportación si pueden evitarlo. Me refiero a la inmigración, aparte de tratar de deportar a todos. Pero si los demócratas entran, entonces podemos ver una reforma migratoria si el Senado se convierte en un cuerpo demócrata y hay alguna esperanza de que puedan aprobar una legislación de inmigración que elimine el atraso o los diez años. Lo creas o no, Hillary Clinton ha dicho que si es elegida presidenta se va a deshacer de la barrera de diez años. No sé cómo lo va a hacer, pero ella dice que lo hará".

Después de escuchar a DePaolo decirle esto al inmigrante que se enfrentaba a la deportación, el abogado de ICE, Jeffrey Lindblad, le envió un correo electrónico a su supervisor para decirle: “El IJ está apoyando a Hillary en la corte”.

Metry dijo que el hecho de que Lindblad interpretó las palabras de DePaolo como una campaña para Clinton fue significativo. Particularmente discrepó con la forma en que DePaolo caracterizó las intenciones de los republicanos respecto a la inmigración.

“La declaración parece abiertamente política en tono y sustancia”, escribió Metry en su decisión. “No hay duda de que pronunciar estas palabras por sí solo constituye una actividad política, ya que es una actividad dirigida a atacar al Partido Republicano”.

El asesor especial Henry J. Kerner celebró la decisión de Metry.

“Estamos muy satisfechos con el resultado de este caso y creemos que la acción disciplinaria significativa impuesta contra la juez DePaolo es apropiada y justificada”, dijo Kerner.

Ashley Tabaddor, presidente de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, dijo que la decisión de Metry demostró que no entendía el papel que los jueces de inmigración deben desempeñar cuando la persona que se presenta ante ellos en la corte no tiene un abogado que los represente.

DePaolo simplemente estaba haciendo una declaración de hechos sobre las opciones probables que enfrentaba el hombre para que él pudiera tomar una decisión inteligente, dijo Tabaddor.

“Cuando no tienen un abogado y deben tomar una decisión legal crítica de vida o muerte sobre cómo proceder a continuación, es absolutamente obligatorio que el juez les explique la ley, y en esa coyuntura particular la ley potencialmente cambiaría en función de los resultados electorales”, dijo Tabaddor, hablando en calidad de jefe del sindicato. “No hay forma de que la juez se inclinara hacia uno u otro cuando estaba hablando con el demandado que es una persona no representada ante el tribunal y que ni siquiera tiene derecho a votar”.

Las otras personas presentes en la sala de audiencias de DePaolo para escuchar sus declaraciones fueron el abogado del gobierno que representa a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas y el secretario de DePaolo, según los registros judiciales.

La abogada de DePaolo, Carol Gilliam, no respondió llamadas telefónicas ni un correo electrónico el miércoles.

Poco después de que se presentara el caso, Gillam señaló a la Administración Trump, diciendo que habían colocado a DePaolo en la mirilla.

“Este caso extiende la Ley Hatch mucho más allá de donde cualquier caso reportado lo haya llevado antes. Busca silenciar a un juez de inmigración para que no informe a los deportados de lo que les puede pasar”, dijo Gillam. “La idea de que la juez DePaolo podría afectar una elección presidencial diciéndole a un inmigrante indocumentado los hechos es absurda”.

Todavía no está claro si Gillam y DePaolo tienen la intención de apelar la decisión del juez.

La Junta de Protección de Sistemas de Mérito actualmente no tiene el quórum necesario para decidir las apelaciones, según un portavoz de la Oficina de Asesoría Especial, lo que significa que cualquier apelación tendría que esperar la confirmación de los nominados por parte del Senado antes de que pueda continuar.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.