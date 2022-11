Kevin de León se niega a dimitir. ¿Qué va a pasar con sus electores?

Justo al final de la calle de la casa de dos dormitorios de Pamela y Valentín Márquez, junto a una franja industrial en la que los trenes retumban durante la noche, hay un parque y una zona de juegos con un camino entre los árboles de roble.

Durante décadas, la pareja, que ahora tiene 70 años, se ha ocupado de un problema tras otro en El Sereno, rechazando los planes de construcción de una rampa de salida de la autopista en las cercanías, abogando por mejoras en su barrio de clase trabajadora y construyendo el parque infantil El Sereno Arroyo.



