Debate la Corte Suprema si debe poner fin a la manipulación de distritos electorales

Este martes, los jueces escucharán las apelaciones de los dos estados y considerarán si la manipulación -sin importar cuán partidista y unilateral- puede violar la Constitución y los derechos de los votantes, que creen que son engañados cuando los políticos alteran los resultados. Los casos son Rucho vs. Common Cause (causa común) y Lamone vs. Benisek. Es probable que los letrados estatales encuentren un foro amistoso. Posiblemente, Roberts intente idear una norma en la forma de proceder para eliminar los desafíos legales a los mapas del Congreso en Carolina del Norte y Maryland.