Demócratas solicitan declaración de impuestos a Trump

"Estamos bajo una auditoría y resolviendo eso, a pesar de lo que dice la gente. Parece que siempre estoy bajo una auditoría, pero he estado bajo una auditoría durante muchos años porque los números son grandes y supongo que cuando eres muy conocido, eres auditado", dijo Trump. "Pero aunque no esté bajo una auditoría, no estaré dispuesto a hacerlo".