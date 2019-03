OPINION: Entre la frontera inventada por Trump y la realidad

La pesadilla que vivirán los residentes fronterizos, como siempre, no será vista ni en Washington ni en la Ciudad de México. Y por favor no nos vayan a salir con eso de que hay un nuevo paradigma y que lo que hay que hacer es generar desarrollo en la región, para que la gente no emigre. Aun siendo cierto, cada vez parece más un pretexto para no hacer nada en el corto plazo, pues no saben cómo enfrentar el problema.