¿Por qué los republicanos aún respaldan a Trump? La respuesta es simple: actitud y gratitud

Pero las elecciones tienen que ver con elegir, y Trump obtendrá el mismo beneficio de la duda de parte de los evangélicos en 2020. Es un pecador, se dirán a sí mismos, pero al menos respeta a nuestros pastores, no se burla de nuestras creencias y lucha por los bebés que no pueden defenderse a sí mismos de Ralph Northam y Andrew Cuomo. No contratamos a un bárbaro para cantar como un soprano en el coro; lo contratamos para vencer a los salvajes.