Trump culpa a la "caza de brujas" por su pésimo desempeño en las encuestas

La noción de que el público habría abrazado a Trump, pero que la investigación de Mueller lo hizo impopular, choca con todas las pruebas que sugieren que simplemente fue algo en lo que las personas que ya no gustaban del presidente pusieron sus esperanzas. Cuando se descubrió que los hallazgos de Mueller revelaron que no había "colusión", el índice de aprobación de Trump bajó, no subió. Además, el hecho de que Trump goce de la aprobación mayoritaria para su manejo de la economía aun cuando sus calificaciones generales de desaprobación se mantengan altas, demuestra que los votantes no sólo miran los indicadores económicos cuando juzgan a los presidentes.