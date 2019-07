Formas -tecnológicas y de las otras- de mantener un hogar seguro sin gastar una fortuna

Permítame presentarle a un nuevo actor en materia de seguridad del hogar. Gracias a ella, los posibles ladrones piensan que tengo un perro y un bebé, y que hago muchas fiestas y juego mucho al tenis de mesa. Puede que la conozca. Su nombre es Alexa -sí, esa Alexa- y es una de las muchas maneras en que puede mantener su hogar más seguro este verano.

La seguridad del hogar, consideró el detective retirado del LAPD Kevin Coffey, se trata de diferentes capas, no solo de tener un gran sistema, aunque eso también ayuda. Cuantas más razones se le den a un ladrón para desestimar su casa y seguir adelante, más seguro estará. Estas son algunas de las herramientas disponibles para reforzar la seguridad del hogar.

▶ La ilusión es parte de la estrategia. Hacer que la gente piense que uno en casa cuando en realidad no lo está es una forma de engañar a los delincuentes. Para acceder a los sonidos que, se supone, harían pensar a un ladrón que hay gente en casa, pídale a Alexa en su Dot, Echo o el dispositivo Amazon que use: “Alexa, acciona disuasivos de robo”.

Ella le ofrecerá una selección de nueve sonidos, que incluyen ladridos, un bebé que llora, una sala de estar (donde presumiblemente hay una fiesta), una sala de juegos (con un partido de tenis de mesa), un baño (ducha y descarga del inodoro), cocina (muchos ruidos metálicos) y más.

A veces le preguntará si es para uso diurno o nocturno, y con qué volumen le gustaría que se reprodujera el sonido. También le recuerda que el perro que ladra no lo hará muy apreciado entre sus vecinos si lo deja encendido toda la noche. Al emitir el comando de parada, ella le da la bienvenida a casa.

Las bombillas inteligentes también ofrecen percepción de actividad en el hogar. Algunas se pueden controlar con el teléfono, y otras incluso pueden atenuarse. Consulte la guía de iluminación doméstica de CNET en bit.ly/CNETsmartbulbs.

Las alternativas menos tecnológicas incluyen temporizadores mecánicos para las luces, la radio o la televisión, para controlar el encendido/apagado y emitir luz y sonido. Algunos permiten configurar diferentes horarios para que el encendido/apagado no sea tan predecible.

▶Atrape a los malhechores en cámara. Los expertos en seguridad recomiendan cada vez más los timbres con video, que ahora también están disponibles para apartamentos. No solo puede responder a los visitantes antes de abrir la puerta, sino que, si no está en casa, también puede responder desde cualquier lugar mediante una aplicación para teléfonos inteligentes.

Dependiendo de la compañía, el video se guarda y puede verse más tarde (o mediante una tarifa de almacenamiento se puede mantener en la nube). El costo de una unidad puede ser tan poco como $100.

Ring y Nest están entre las marcas más conocidas, pero eche un vistazo a las recomendaciones de la revista PC Magazine en bit.ly/PCMagdoorbellrecs.

También puede considerar tener cobertura con cámara alrededor de su casa. Miguel Suro, un abogado de Miami que escribe el blog Rich Miser con consejos para ahorrar dinero, quería un sistema de cámara para un nuevo hogar, pero la cotización de un contratista le resultó excesiva, comentó en un correo electrónico. En lugar de ello lo hizo él mismo, utilizando el sistema Arlo de Netgear, que eliminó la necesidad de cableado. Suro comprueba su sistema antes de salir de casa, para asegurarse de que el equipo tenga suficiente capacidad para grabar, encender, etc., lo cual es la desventaja de tales sistemas.

Hay muchas opciones que admiten el ‘hágalo usted mismo’. Algunas hacen sonar una alarma pero no están monitoreadas por humanos, que pueden ponerse en contacto con las autoridades; otras sí envían policías o bomberos. No es bueno apresurarse a tomar una decisión porque hay mucho por saber, no solo sobre el sistema, sino también sobre los costos y contratos que pueden estar asociados con la instalación. Pregunte a sus amigos, lea los comentarios y considere los costos a largo plazo.

▶Manténgase informado monitoreando las comunidades de usuarios. La aplicación Next Door ayuda a los vecinos a intercambiar información sobre una serie de problemas. ¿Conoce un buen contratista? ¿Necesita una mesa de comedor? Y, para nuestros propósitos en este artículo: ¿Vio una furgoneta blanca avanzando lentamente por la calle? Ello no evitará delitos, pero estar más alerta es importante.

Ring toma lleva esa idea un paso adelante: su comunidad de usuarios a menudo muestra clips de personas al acecho, que roban paquetes de las puertas de entrada o tienen otros comportamientos sospechosos. Los videos pueden ser (y son) compartidos con la policía.

▶No dé pistas cuando no esté en casa. Por supuesto, es necesario interrumpir la entrega de los periódicos y el correo por vacaciones. Coffey tiene dos recomendaciones adicionales: si está esperando una entrega de UPS o FedEx, pida también que retengan el paquete hasta su regreso.

Además, sepa qué esperar en el correo. Para el servicio postal de EE.UU., Coffey es un gran defensor (y me he convertido en una también) de la opción de entrega informada. Un email le dice lo que vendrá en el correo de ese día. Ello no evitará un robo, pero al menos sabrá si algo falta.

▶No le diga a la gente qué estupendo la está pasando hasta después de regresar a casa. Anunciar en las redes sociales “Estoy pasando un buen rato en XXX” equivale a agregar: “Por favor, roba nuestra casa”. No piense ni por un minuto que los criminales no monitorean las redes sociales.

▶ Pídale a un amigo o familiar de confianza que vigile la casa mientras usted no está. Darle a alguien una llave es un vínculo para siempre, y está bien si se trata de alguien a quien conoce bien. Sin embargo, algunos teclados electrónicos de entrada permiten crear un código temporal, que puede darle a esa persona. No hay sustituto para el ojo humano porque, cuando uno está fuera, podría suceder algo más que un simple robo, como por ejemplo una falla en tuberías y mangueras.

No es posible anticipar cada cosa que podría salir mal, pero pensar en ello ahora podría significar paz en casa y en la mente, dos de los lugares donde más se la necesita.

¿Tiene un problema, pregunta o dilema vinculado con viajes? Escriba a travel@latimes.com. Lamentamos no poder responder todas las consultas.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí