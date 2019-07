En ciencia, las preguntas importan mucho y los hombres son más propensos que las mujeres a preguntar

Cuando Beryl Cummings hizo su primera pregunta en el auditorio en una conferencia de genética, eligió un tema sobre el que sabía mucho, la formuló tan meticulosamente como pudo y dirigió su consulta a una presentadora.

En ciencia, las preguntas importan mucho, dijo Cummings, quien estaba trabajando en su doctorado en genómica computacional en Harvard. Pero como una joven científica que hablaba en un foro público, aseveró, la situación era más elevada.

Es un punto de profundización del consenso: para las mujeres interesadas en carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, entrar en la sala puede ser sólo la mitad de la batalla.

Un poco más de la mitad de todos los doctorados en ciencias biomédicas son atribuidos a mujeres. Pero si su creciente número en los campos STEM se traduce en contribuciones científicas significativas, estas mujeres necesitan que se escuche su voz: en las aulas, en las reuniones y en las conferencias.

Anuncio

Una nueva investigación ofrece una visión sorprendente de una variable a menudo pasada por alto en esta ecuación. Para que se escuche la voz de una mujer científica, primero debe decidirse a usarla. Eso puede significar estar de pie en una reunión y hacer una pregunta. Y eso no está sucediendo tan a menudo como uno podría esperar.

El estudio fue publicado el mes pasado en el American Journal of Human Genetics. Recopiló datos de varios años de conferencias de genética y descubrió que los hombres estaban sobrerrepresentados entre los interrogadores en reuniones y simposios científicos. Las mujeres, por otro lado, se quedaron cortas.

Los autores del estudio dicen que puede haber muchas explicaciones para que la reticencia de las mujeres se exprese en conferencias profesionales. Pero también sugieren que una mayor documentación de la brecha de género, y una mayor conciencia de su existencia, ayudarían a corregir el desequilibrio.

Después de todo, el problema no se limita al campo de la genética. El trabajo anterior ha demostrado que las mujeres están subrepresentadas como oradoras en una amplia gama de disciplinas científicas, incluidas la microbiología, la virología y la biología evolutiva.

Anuncio

“Nos estamos perdiendo” cuando las voces de las mujeres y las minorías no están totalmente representadas, dijo en una entrevista el Dr. Francis S. Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud.

El propio Collins recientemente ha llamado la atención sobre la falta de diversidad, de género y de otro tipo, entre los oradores en las reuniones científicas.

“Quiero enviar un mensaje claro de preocupación”, escribió en una declaración pública. “Es hora de poner fin a la tradición científica de los paneles de habla masculina, a veces referidos irónicamente como ‘manels’”.

Tras declarar que “no es suficiente dar la palabra a la igualdad”, Collins comunicó a los organizadores de la conferencia que: para garantizar su asistencia, deberán presentar pruebas de que “científicos de todos los orígenes” han sido considerados e invitados a presentar, hablar y liderar sesiones.

“Y no voy a aceptar la idea de que no hay suficientes mujeres en este campo para llenar esos espacios”, dijo Collins en una entrevista. “Simplemente no es cierto.

La nueva investigación centrada en conferencias sobre genética ofrece un perfil matizado de la representación de las mujeres en uno de los campos más avanzados de la ciencia.

Alrededor del 45% de los aproximadamente 8.000 genetistas que pertenecen a la Sociedad Americana de Genética Humana son mujeres, y el trabajo presentado en las conferencias anuales sugiere que las genetistas femeninas están contribuyendo en gran medida a su campo. Los autores del estudio encontraron que en nueve de los 14 subcampos de genética, la proporción de artículos presentados por mujeres superó su representación general en la sociedad.

Pero el patrón fue diferente en la parte de preguntas y respuestas de los procedimientos, donde la reputación profesional se configura y las agendas de investigación avanzan. El análisis de las grabaciones realizadas en cuatro de las reuniones anuales de la sociedad reveló que los hombres representaron el 65% de las preguntas formuladas a los oradores.

Anuncio

Incluso en sesiones donde la mayoría de los miembros de la audiencia eran mujeres, los hombres dominaron los cuestionamientos.

“Cuando las mujeres ocupan el 70% de una sala, todavía suman sólo alrededor del 40% de las preguntas”, dijo Natalie Telis, quien dirigió el estudio con Emily Glassberg mientras ambas buscaban un doctorado en la Universidad de Stanford.

Ahora trabajando en el sector privado, Telis considera que una audiencia necesitaría ser del 80% al 90% de mujeres para asegurar que las preguntas se dividieran en partes iguales entre hombres y mujeres.

Collins dijo que esas mediciones ofrecen una confirmación sólida de su propia experiencia.

“He asistido a muchas reuniones científicas y puedo confirmar que esa también habría sido mi observación: es probable que los hombres se presenten, demostrando su competencia y su voluntad de auto-promoción”, dijo. “Las mujeres tienen menos probabilidades de hacer eso”.

Telis dijo que los asistentes a la conferencia que desafían públicamente, contextualizan o simplemente amplifican los comentarios de otros dicen mucho sobre su sentido de seguridad entre los colegas. Quizás no sea una sorpresa, entonces, que los interrogadores masculinos tendieran a dirigir sus consultas a los hombres, mientras que las interrogadoras femeninas tenían más probabilidades de dirigir sus preguntas a las mujeres, como lo hizo Cummings.

Ese hallazgo particular sugiere que la brecha entre hombres y mujeres a menudo es tanta sobre preferencias implícitas para “gente como yo” y sesgos contra “otros” como sobre la discriminación de género per se, dijo Telis. También plantea la posibilidad de que al hacer que las personas sean más conscientes de esas inclinaciones se logre una forma poderosa de contrarrestar esas tendencias sutiles.

Considere esto: en la sesión de apertura de la reunión de la Sociedad Americana de Genética Humana de 2017, Telis presentó algunos de sus hallazgos preliminares y comenzó una amplia discusión centrada en la participación de las mujeres en las sesiones de preguntas y respuestas.

Anuncio

En su rastreo, ella y sus co-autores detectaron una diferencia medible. La proporción de preguntas formuladas por mujeres después de las charlas invitadas y plenarias fue similar a la observada en años anteriores. Pero la proporción de conversaciones seguidas de cero preguntas de mujeres cayó del 51% al 30%.

Cummings, cuya primera pregunta de la conferencia fue planteada durante esa reunión, dijo que los nuevos datos ciertamente reflejan su propia experiencia.

Mientras consideraba si ponerse de pie y hacer una pregunta, sintió el peso del juicio potencial de la audiencia. A lo largo de los años, había escuchado a algunos colegas masculinos que hacían consultas tontas o mal informadas. Pero tal paso en falso no se sentía como una opción para ella. Concluyó que no era una ocasión para tropezar o para vagar por territorio desconocido.

Ahora tiene algunos datos para respaldar esas impresiones, y también los colegas que pueden haber sido escépticos acerca de las barreras que muchas mujeres perciben.

“La gente habla de esto todo el tiempo”, dijo Cummings, quien ahora es becaria postdoctoral en Broad Institute en Cambridge, Massachusetts. “Pero esto es sólo información, aunque eso realmente les habla a los científicos en el idioma que entienden”.